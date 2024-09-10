ЗСУ повернули позиції під Сіверськом: захоплення росіянами острова в дельті Дніпра не підтвердилося, — ISW (карти)

За словами аналітиків, ЗСУ нещодавно відвоювали позиції в східній частині Івано-Дар'ївки. А ЗС РФ розширили свій контроль у районі Синьківки, яка, за словами місцевого керівництва, перебуває в "сірій зоні".

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Сили оборони нещодавно відновили позиції, а російські війська незначно просунулися в напрямку Сіверська на тлі операцій 9 вересня. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 вересня, вказують на те, що ЗСУ нещодавно відвоювали позиції в східній частині Івано-Дар'ївки. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 9 вересня.

Кадри за 8 вересня, зі свого боку, вказують на те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північний захід від Білогорівки.

Російські сили продовжували наступати в районі Григорівки та Білогорівки, в районі Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки й Спірного, Званівки й Переїзного 8 і 9 вересня. Генштаб ЗСУ повідомив 9 вересня, що російські сили провели механізовану атаку в районі Званівки. Повідомляють, що частини російського батальйону "Сігірія" 123-ї мотострілецької бригади діють поблизу Івано-Дар'ївки.

Карта ISW: Сіверськ

Куп'янськ

Російські війська нещодавно просунулися вздовж лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна на тлі наступальних операцій 9 вересня. Геолокаційні кадри за 9 вересня показують, як українські війська завдають ударів по російських військах у центральній частині Макіївки (на південний захід від Сватового), це, за словами американських аналітиків, вказує на те, що ЗС РФ нещодавно просунулися в зазначених районах. Російські військкори заявили 9 вересня, що ЗС РФ розширили свій контроль у районі Синьківки та просунулися в районі Невського.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив 9 вересня, що Синьківка залишається в "сірій зоні".

Дельта Дніпра

Карта ISW: дельта Дніпра

У російських джерелах стверджувалося, що війська РФ просунулися на острови дельти річки Дніпра на лівому березі Херсонської області 9 вересня. Один із російських військкорів заявив, що ЗС РФ просунулися на невеликий острів Круглик (на південь від Херсона), але в ISW не знайшли підтверджень цьому.

Нагадаємо, що, за даними ISW, РФ шукає посередників для переговорів, але відмовляється від контактів з Україною.

Також повідомлялося, що, за даними Forbes, США відправили понад 300 Bradley на підтримку 47-ї бригади за 15 місяців бойових зіткнень.