ВСУ вернули позиции под Северском: захват россиянами острова в дельте Днепра не подтвердился, — ISW (карты)

По словам аналитиков, ВСУ недавно отвоевали позиции в восточной части Ивано-Дарьевки. А ВС РФ расширили свой контроль в районе Синьковки, которая, по словам местного руководства, находится в "серой зоне".

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Силы обороны недавно восстановили позиции, а российские войска незначительно продвинулись в направлении Северска на фоне операций 9 сентября. Геолокационные кадры, опубликованные 8 сентября, указывают на то, что ВСУ недавно отвоевали позиции в восточной части Ивано-Дарьевки. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 9 сентября.

Кадры за 8 сентября, в свою очередь, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись к северо-западу от Белогоровки.

Российские силы продолжали наступать в районе Григоровки и Белогоровки, в районе Верхнокаменского, Ивано-Дарьевки и Спорного, Звановки и Переездного 8 и 9 сентября. Генштаб ВСУ сообщил 9 сентября, что российские силы провели механизированную атаку в районе Звановки. Сообщается, что части российского батальона "Сигирия" 123-й мотострелковой бригады действуют вблизи Ивано-Дарьевки.

Карта ISW: Северск

Купянск

Российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск — Сватово — Кременная на фоне наступательных операций 9 сентября. Геолокационные кадры за 9 сентября показывают, как украинские войска наносят удары по российским войскам в центральной части Макеевки (к юго-западу от Сватово), это, по словам американских аналитиков, указывает на то, что ВС РФ недавно продвинулись в указанных районах. Российские военкоры заявили 9 сентября, что ВС РФ расширили свой контроль в районе Синьковки и продвинулись в районе Невского.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил 9 сентября, что Синьковка остается в "серой зоне".

Дельта Днепра

Карта ISW: дельта Днепра

В российских источниках утверждалось, что войска РФ продвинулись на острова дельты реки Днепра на левом берегу Херсонской области 9 сентября. Один из российских военкоров заявил, что ВС РФ продвинулись на небольшой остров Круглик (к югу от Херсона), но в ISW не нашли подтверждений этому.

Напомним, что, по данным ISW, РФ ищет посредников для переговоров, но отказывается от контактов с Украиной.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, США отправили более 300 Bradley в поддержку 47-й бригады за 15 месяцев боестолкновений.