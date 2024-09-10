США отправили более 300 Bradley в поддержку 47-й бригады в течение 15 месяцев боев, — Forbes

По словам военного обозревателя Дэвида Акса, для 47-й ОМБр эти американские боевые машины пехоты являются благословением и проклятием одновременно. Украинское командование часто привлекает подразделение к боям на самых горячих точках фронта.

Related video

В июне 2023 года украинские силы начали долгожданное контрнаступление на юге страны, в котором активное участие приняла 47-я механизированная бригада. Подразделение, вооруженное экс-финскими Leopard 2R, Leopard 2A6 и американскими M-2 Bradley, пробивалось через плотные российские минные поля. Однако контрнаступление оказалось крайне тяжелым — бригада потеряла большинство своих Leopard 2R, несколько Leopard 2A6 и десятки американских БМП, а также многих солдат. Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Несмотря на эти потери, бригада продолжила боевые действия еще в течение года. Только в этом сентябре подразделение отошло с фронта в Донецкой области в Павлоград, где начало получать подкрепление, ремонтировать технику и готовиться к новым поставкам M-2 Bradley из США. 47-я бригада является одним из лучших подразделений ВСУ, и получение новых M-2 значительно укрепит ее боеспособность.

Акс предполагает, что неслучайно именно в этот период США объявили об очередном пакете военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, включающем неопределенное количество гусеничных 33-тонных БМП. Эта техника важна для украинской армии благодаря своим мощным 25-мм пушкам, противотанковым ракетам TOW и усиленной броне.

БМП Брэдли Фото: 47 отдельная механизированная бригада

Неизвестно, сколько Bradley 1990-х годов выпуска вошло в последний пакет американской помощи, но это могут быть десятки единиц. Ведь американцы, безусловно, могут поделиться ими: тысячи избыточных БМП стоят на вооружении армии США, отмечает журналист. В целом предыдущие пакеты включали около 300 Bradley.

После потери значительного количества техники во время боев, 47-я бригада заменила свои Leopard на американские Abrams и получила 31 новый танк и шесть штурмовых бронемашин. Несмотря на потери, подразделение продолжает использовать M-2 Bradley, которые демонстрируют отличные характеристики в украинских условиях. Один из командиров назвал БМП "часовым механизмом", подчеркивая его надежность.

Военный обозреватель отмечает, что для 47-й бригады Bradley — это и благословение, и проклятие. Это едва ли не единственное украинское подразделение, о котором точно известно, что оно имеет на вооружении М-2. В полном составе 47-я ОМБр должна иметь около 100 Bradley в трех батальонах.

Из-за наличия Bradley, командование часто привлекает 47-ю бригаду к самым горячим точкам фронта. После отражения российского наступления в районе Авдеевки, бригада была снова задействована в боях вблизи Покровска. Хотя подразделение понесло потери, ожидается, что с новыми поставками M-2 боевые возможности бригады восстановятся.

"Когда россияне прорывают украинские линии, командиры в Киеве обычно спрашивают, где находится 47-я механизированная бригада", — резюмирует автор статьи.

Напомним, 6 сентября Пентагон опубликовал содержимое нового пакета помощи Украине, в который вошли боевые машины пехоты Bradley.

17 августа 47 ОМБр показала кадры эвакуации бойцов с линии соприкосновения на Покровском направлении с помощью американских БМП.