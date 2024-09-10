США відправили понад 300 Bradley на підтримку 47-ї бригади упродовж 15 місяців боїв, — Forbes

За словами військового оглядача Девіда Акса, для 47-ї ОМБр ці американські бойові машини піхоти є благословенням і прокляттям водночас. Українське командування часто залучає підрозділ до боїв на найгарячіших точках фронту.

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У червні 2023 року українські сили розпочали довгоочікуваний контрнаступ на півдні країни, в якому активну участь взяла 47-ма механізована бригада. Підрозділ, озброєний ексфінськими Leopard 2R, Leopard 2A6 та американськими M-2 Bradley, пробивався через щільні російські мінні поля. Проте контрнаступ виявився вкрай важким — бригада втратила більшість своїх Leopard 2R, кілька Leopard 2A6 і десятки американських БМП, а також багатьох солдатів. Про це пише військовий оглядач Forbes Девід Акс.

Попри ці втрати, бригада продовжувала бойові дії ще протягом року. Лише цього вересня підрозділ відійшов із фронту на Донеччині до Павлограда, де почав отримувати підкріплення, ремонтувати техніку та готуватися до нових поставок M-2 Bradley зі США. 47-ма бригада є одним із найкращих підрозділів ЗСУ, тож отримання нових M-2 значно зміцнить її боєздатність.

Акс припускає, що невипадково саме у цей період США оголосили про черговий пакет військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів, що містить невизначену кількість гусеничних 33-тонних БМП. Ця техніка є важливою для української армії завдяки своїм потужним 25-мм гарматам, протитанковим ракетам TOW і посиленій броні.

БМП Bradley Фото: 47 окрема механізована бригада

Невідомо, скільки Bradley 1990-х років випуску увійшли до останнього пакету американської допомоги, але це можуть бути десятки одиниць. Адже американці, безумовно, можуть поділитися ними: тисячі надлишкових БМП стоять на озброєнні армії США, зазначає журналіст. Загалом попередні пакети містили близько 300 Bradley.

Після втрати значної кількості техніки під час боїв, 47-ма бригада замінила свої Leopard на американські Abrams та отримала 31 новий танк і шість штурмових бронемашин. Попри втрати, підрозділ продовжує використовувати M-2 Bradley, які демонструють відмінні характеристики в українських умовах. Один із командирів назвав БМП "годинниковим механізмом", відзначаючи його надійність.

Військовий оглядач зазначає, що для 47-ї бригади Bradley — це і благословення, і прокляття. Це чи не єдиний український підрозділ, про який достеменно відомо, що він має на озброєнні М-2. У повному складі 47-ма ОМБр повинна мати близько 100 Bradley у трьох батальйонах.

Через наявність Bradley, командування часто залучає 47-му бригаду до найгарячіших точок фронту. Після відбиття російського наступу в районі Авдіївки, бригада була знову задіяна в боях поблизу Покровська. Хоча підрозділ зазнав втрат, очікується, що з новими поставками M-2 бойові можливості бригади відновляться.

"Коли росіяни проривають українські лінії, командири в Києві зазвичай запитують, де перебуває 47-ма механізована бригада", — резюмує автор статті.

Нагадаємо, 6 вересня Пентагон опублікував вміст нового пакета допомоги Україні, до якого увійшли бойові машини піхоти Bradley.

17 серпня 47 ОМБр показала кадри евакуації бійців з лінії зіткнення на Покровському напрямку за допомогою американських БМП.