БМП Bradley врятував воїнів: ЗСУ показали ефектні кадри евакуації військових під Покровськом (відео)

Росіяни майже впритул наблизилися до українських позицій, однак на допомогу прийшла артилерія та екіпаж Bradley.

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На Покровському напрямку українські військові провели майстерну евакуацію бійців, використовуючи бойову машину піхоти Bradley. Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада ЗСУ в Telegram.

Бригада опублікувала відео, на якому зображена блискуче спланована евакуація українських солдатів, до яких російські війська наблизилися майже впритул.

"Не дивлячись на успіхи захисників у Курській області, росіяни звідси масово поки що не перекидають свої війська. Основна ударна сила залишається на Донбасі", — додали воїни.

Під час операції українські війська завдали артилерійського удару по противнику, який перебував у лісопосадці. Після цього бійців ЗСУ оперативно евакуювали за допомогою БМП Bradley.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку

Покровський напрямок продовжує залишатися найбільш напруженою точкою на всій лінії фронту. Російські окупанти зосередили там основні сили, щоб встановити контроль над усією Донецькою областю.

Покровський напрямок

Голова військової адміністрації міста Сергій Добряк закликав жителів Покровська, особливо сім'ї, евакуюватися, на тлі стрімкого наближення російських військ до околиць.

Нагадаємо, що російські війська розташовані за 6 км від Мирнограда, а місто замовило "зуби дракона" за 32 млн до кінця року.

Раніше повідомлялося, що РФ почала використовувати нову тактику штурмів, що загрожує Покровську.