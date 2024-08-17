БМП Bradley спас воинов: ВСУ показали эффектные кадры эвакуации военных под Покровском (видео)

Россияне почти вплотную приблизились к украинским позициям, однако на помощь пришла артиллерия и экипаж Bradley.

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На Покровском направлении украинские военные провели мастерскую эвакуацию бойцов, используя боевую машину пехоты Bradley. Об этом сообщает 47 отдельная механизированная бригада ВСУ в Telegram.

Бригада опубликовала видео, на котором запечатлена блестяще спланированная эвакуация украинских солдат, к которым российские войска приблизились почти вплотную.

"Несмотря на успехи защитников в Курской области, россияне отсюда массово пока не перебрасывают свои войска. Основная ударная сила остается на Донбассе", — добавили воины.

В ходе операции украинские войска нанесли артиллерийский удар по противнику, находившемуся в лесопосадке. После этого бойцов ВСУ оперативно эвакуировали с помощью БМП Bradley.

Что известно про ситуацию на Покровском направлении

Покровское направление продолжает оставаться самой напряженной точкой на всей линии фронта. Российские оккупанты сосредоточили там основные силы, установить контроль над всей Донецкой областью.

Покровское направление

Глава военной администрации города Сергей Добряк призвал жителей Покровска, особенно семьи, эвакуироваться, на фоне стремительного приближения российских войск к окраинам.

Напомним, что российские войска находятся в 6 км от Мирнограда, а город заказал "зубы дракона" за 32 млн до конца года.

Ранее сообщалось, что РФ начала использовать новую тактику штурмов, что угрожает Покровску.