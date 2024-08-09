"Усі чекають Bradley — зірку поля бою": події в Курській області — не просто рейд, — Sky News (відео)

За словами військового аналітика Майкла Кларка, підтверджено використання під Курськом БМП Stryker і Marder. Українці під тиском по всьому півколу фронту, в такому становищі у військовому сенсі потрібно "десь їх перестріляти" — знайти точку тиску, про яку вже ворогові довелося б турбуватися, вважає ексгендиректор аналітичного центру RUSI.

Related video

Поява українських сил на російській території має масштабний характер, це не просто окрема вилазка, вважає британський експерт із питань оборони та безпеки Майкл Кларк. Про це пише Sky News.

"Усе почалося на світанку у вівторок і виглядало як одна з атак Легіону "Свобода Росії". Як невеликий укол, щоб внести сум'яття і створити деякі проблеми", — сказав він.

Через деякий час стало зрозуміло, що Київ після помітних початкових успіхів може направити в район підкріплення.

"Схоже, що українці, очевидно, вирішили підтримати це. Думаю, вони, ймовірно, чекають і спостерігають, що з усього цього вийде. У них є план подальших дій. Так принаймні це виглядало. Але протягом приблизно 48 годин вони спрямували підтримку — очевидно, досить великі підрозділи. Отже, вони просунулися в районі під Курськом, у Курській області", — пояснив він, зазначивши також присутність у Курській області американських та німецьких танків і бронетехніки.

Журналісти також намагаються з'ясувати, чи використовувалася в атаці будь-яка британська військова техніка. За словами Кларка, Україна, можливо, захопила приблизно десять російських населених пунктів.

"Вони просунулися до Суджі — логістичного вузла — і звідти пішли на північний схід і південний схід. У них тепер є виступ, який тягнеться на 15–25 км і на 15 км у глибину — це помітно. Я маю на увазі, що це не просто рейд, вони захопили приблизно десять населених пунктів. Тепер у росіян проблеми, — додав професор Кларк. — Вони на багато кілометрів пройшли вглиб Росії... і це масштабно — це не просто рейд".

В очікуванні Bradley

Аналітик зазначив, що відстежує в Курській області західну техніку, деякі екземпляри, за його словами, вже помічали.

Підтверджено, що залучені бронемашини для піхоти — американські Stryker і німецькі Marder.

"Тепер усі чекають Bradley M2 — американську [бойову машину]. Це — "зірка поля бою", як з'ясувалося торік, чекаємо підтверджень, чи залучені Bradley, можливо, це правда", — поділився аналітик своїми міркуваннями.

Він зазначив, що ЗСУ також використовують три–чотири бригади та, з огляду на все, командування вирішило спрямувати підкріплення військам, які брали участь у вівторок вранці в пробній атаці.

Сюжет Sky News про події в Курській області

КАБи в Липецьку

Важливо

Мінус 700 КАБів: на аеродромі "Липецьк-2" детонують склади з боєприпасами (відео)

Коментуючи події на аеродромі в Липецьку, британський експерт висловився про те, що керовані авіабомби неможливо збивати в повітрі й що єдиний можливий спосіб їм протистояти — атакувати їхні носії, поки ті ще перебувають на російському боці кордону. Або ж атакувати аеродроми, з яких вони злітають, і де зберігається таке озброєння.

"Ця атака на Липецьк, думаю, була поки що найбільшою атакою на летовище за більш ніж два роки війни <...> Чи хороша це ідея — питання. Але вони підходять до цього серйозно, завдають шкоди росіянам, тож Захід буде поставлений у незручне становище в тому, що стосується постачання озброєнь, які для цього використовуються", — сказав Кларк.

Військова відповідь Росії

Британський аналітик не здивований відповіддю ЗС РФ.

"Почали вони із заяв, що там нічого не відбувається. Потім уже сказали, що це незначно, потім почали звертатися до світової спільноти, кажучи, що, мовляв, це ганьба, що нас атакують, коли ми намагаємося захопити іншу країну. Що мені подобається в росіянах — так це те, що вони ніколи не втрачають почуття гумору", — сказав він.

"Росіяни думали, що зможуть впоратися кількома резервними батальйонами, але цього не відбувається", — додав Кларк, уточнивши, що для того, щоб відтіснити підрозділи ЗСУ, знадобиться спрямувати в Курськ більше сил РФ.

Цілі операції в Курській області

Колишній директор аналітичного центру RUSI вважає, що Україна намагається створити росіянам привід для занепокоєння.

Сюжет Sky News про події в Курській області

"Українці під тиском по всьому фронту, по всьому півколу фронту. А коли ви в такому становищі, у військовому сенсі, як то кажуть, потрібно десь їх перестріляти. Знайти точку тиску, про яку вже ворогу довелося б турбуватися. Саме це українці й намагаються зробити. Але чи зможуть вони продовжувати тривалий час? Ні, вони не зможуть утриматися на цій території довго, я переконаний, у якийсь момент доведеться відійти. Але в сенсі надійності російської армії вони змусять засумніватися", — сказав він.

Та обставина, що доводиться евакуювати населення, несе в собі дуже потужне політичне посилання, зазначив експерт.

"Це реальність війни, цивільні страждають. Росіяни цілеспрямовано атакують цивільних, а українці, ймовірно, не надто переймаються тим, перебувають вони на російській чи власній території", — резюмував Кларк.

Нагадаємо, що, за оцінками "Інституту вивчення війни", Україна влаштувала "операційний сюрприз" військам РФ, чого не вдавалося в останні півтора року.

Також повідомлялося, що 9 серпня в Естонії назвали наслідки прориву в Курській області для РФ.