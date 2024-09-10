РФ шукає посередників для переговорів, але відмовляється від контактів з Україною, — ISW

Глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся з трьома політиками Саудівської Аравії, а також зі своїми колегами з Бразилії та Індії. На думку аналітиків, Кремль демонструє, що не планує "добросовісних" переговорів щодо завершення бойових дій.

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Російські дипломати зустрілись з представниками Китаю, Саудівської Аравії, Бразилії та Індії, щоб створити власну коаліцію для мирних переговорів з Україною. З одного боку, вони говорять про нові заходи євроазійської безпеки, з іншої — відмовляються чути про дотримання міжнародних законів та відновлення територіальної цілісності України. Про позицію Росії розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, опублікованому 9 вересня.

Аналітики проаналізували дії глави МЗС РФ Сергія Лаврова під час засідання Ради співробітництва арабських держав Перської затоки (РСАДПЗ) у Саудівській Аравії 9 вересня. Вони звернули увагу на те, з ким він зустрівся та що говорив. Зокрема, дипломат взяв участь у спільній зустрічі з представниками країн-членів РСАДПЗ. Співрозмовниками росіянина були: генеральний секретар Ради Джасем Мохамед Альбудайві, глава МЗС Саудівської Аравії принцом Фейсалом бін Фарханом, наслідний принц і прем'єр-міністр Саудівської Аравії Мохаммад бін Салман. Лавров пояснив, що мета спілкування — створення нової євроазійської системи безпеки, спільної з КНР. Також відбулось спілкування з главами МЗС Бразилії та Індії: ішлося про російсько-українську війну, "мирний план" КНР та Бразилії, інших деталей не повідомили. Публічно російський дипломат вкотре заявив, що українська формула миру — це "ультиматум" і вони на нього не зважають.

Згідно з висновками ISW, з активностей Росії можна зробити два висновки. Перший висновок: Кремль шукає країни, які могли б стати посередниками для мирних перемовин з Україною. Другий — насправді російська влада демонструє, що не планує "добросовісних" переговорів щодо завершення війни.

"Офіційні особи Кремля, ймовірно, намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні, одночасно демонструючи небажання Росії брати участь у добросовісних переговорах з Україною", — підсумували аналітики.

Зазначимо, 9 вересня на порталі видання ZDF з'явилось інтерв'ю Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Шольц торкнувся питання мирних переговорів та можливості завершення війни. Перша теза, яку він висловив: Росія повинні взяти участь у наступному Глобальному саміті миру. Друга — про те, що, ймовірно, Україні доведеться відмовитись від окупованих росіянами територій заради миру. Після цього з'явилась заява президента Володимира Зеленського, який наголосив, що відмови від територій неприйнятні.

Нагадуємо, аналітики ISW звернули увагу на виступ глави ЦРУ США Вільяма Бернса і зробили висновок про можливість ядерного удару РФ.