Більше штурмів та агресії: під Покровськом чисельність ЗС РФ переважає Сили оборони, — НГУ

Російське командування переміщує військові сили, які воюють на Донбасі, пояснив офіцер бригади Нацгвардії. Причина такого переміщення — події в Курській області. Однак перевага ворога все ще є, і про це свідчить "агресивний характер бойових дій".

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Підрозділи ЗС РФ продовжують наступати на Покровському напрямку на Донбасі, переважаючи ЗСУ як в кількості, так і в активності. Втім ситуація на даній ділянці фронту поки що контрольована, а бійці Сил оборони ефективно нищать противника. Про деталі ситуації під Покровськом та про оголошення двотижневої евакуації офіцер 1-го окремого загону спецпідрозділу "ОМЕГА" Національної гвардії з позивним "Самурай" розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Офіцер пояснив, що не може сказати, наскільки велика перевага ЗС РФ над ЗСУ під Покровськом. Втім, перевага ворога є. Про це свідчать активні бої під Покровськом, а також Торецьком — там спостерігається "відносно ускладнена ситуація на лінії фронту". З його слів, немає даних про кількість та склад російських підрозділів, оскільки ворог перебуває у постійному русі. Одна з причин такого "пожвавлення" — бойові дії, які ЗСУ розгорнули при прориві в Курській області, пояснив український військовий.

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Росія зосередила третину військ на Покровському і Торецькому напрямках, — Селезньов (відео)

"Кількість ворога відносно наших військ, безсумнівно, переважає наші сили як в наступальному еквіваленті, так і характері — тобто в агресивному веденні бойових дій", — зауважив боєць "Самурай".

Також військовий пояснив, що означає евакуація з кількох населених пунктів навколо Покровська, яку оголосила місцева влада. Евакуація не пов'язана з можливою загрозою для дороги, якою суне ворог. Причина — загроза для людей, будинків та об'єктів інфраструктури, які страждають від посилення ударів ЗС РФ, сказав нацгвардієць.

"Конкретно строки, два чи три тижні тощо, ми не можемо встановлювати, але розуміємо, що найближчим часом ворог посилить тиск на ці міста і тому задля безпеки населення варто зробити ці пересування", — чути на відео.

Бої на Донбасі - боєць "Самурай" про ситуацію під Покровськом 22 серпня

Бої на Донбасі — що відбувається

Зазначимо, Фокус писав про ситуацію у Донецькій області під Покровськом, яка склалась станом на 21 серпня. Аналітики проєкту DeepState назвали населені пункти, біля яких відбулось просування ЗС РФ. Одна з цих точок — село Завітне, біля якого ворог розширив плацдарм і прямує у бік траси на Селидове та Покровськ. Друга — Новогродівка: тут росіяни посунули лінію фронту на 1 км. При цьому у звіті Генштабу ЗСУ зранку 21 серпня написали про 66 штурмів ЗС РФ, зранку 22 серпня — про 53 штурми.

Українське командування наголошує, що Покровський напрямок — найгарячіша ділянка фронту. Тим часом український боєць, який тримає оборону біля Часового Яру, повідомив, що російське командування перевело деякі сили на Курщину, але взяло їх з резерву, а не з бойових частин. Військові експерти при цьому зауважили, що під Курськ дійсно перекинули підрозділи з-під Херсона, Запоріжжя, Куп'янська, але з Донбасу відведення немає.

Нагадуємо, 19 серпня начальник Мирноградської МВА Юрій Третяк повідомив, що у громадян є два тижні, щоб евакуюватись з міста під Покровськом, до якого наближаються росіяни. 22 серпня одна з його заступниць розповіла про хід евакуації та про відмову частини батьків рятувати власних дітей.