Больше штурмов и агрессии: под Покровском численность ВС РФ превосходит Силы обороны, — НГУ

Российское командование перемещает военные силы, которые воюют на Донбассе, объяснил офицер бригады Нацгвардии. Причина такого перемещения — события в Курской области. Однако преимущество врага все еще есть, и об этом свидетельствует "агрессивный характер боевых действий".

Related video

Подразделения ВС РФ продолжают наступать на Покровском направлении на Донбассе, превосходя ВСУ как в количестве, так и в активности. Впрочем ситуация на данном участке фронта пока контролируемая, а бойцы Сил обороны эффективно уничтожают противника. О деталях ситуации под Покровском и об объявлении двухнедельной эвакуации офицер 1-го отдельного отряда спецподразделения "ОМЕГА" Национальной гвардии с позывным "Самурай" рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Офицер пояснил, что не может сказать, насколько большое преимущество ВС РФ над ВСУ под Покровском. Впрочем, преимущество врага есть. Об этом свидетельствуют активные бои под Покровском, а также Торецком — там наблюдается "относительно осложненная ситуация на линии фронта". По его словам, нет данных о количестве и составе российских подразделений, поскольку враг находится в постоянном движении. Одна из причин такого "оживления" — боевые действия, которые ВСУ развернули при прорыве в Курской области, пояснил украинский военный.

Важно

Россия сосредоточила треть войск на Покровском и Торецком направлениях, — Селезнев (видео)

"Количество врага относительно наших войск, несомненно, превосходит наши силы как в наступательном эквиваленте, так и характере — то есть в агрессивном ведении боевых действий", — отметил боец "Самурай".

Также военный объяснил, что означает эвакуация из нескольких населенных пунктов вокруг Покровска, которую объявили местные власти. Эвакуация не связана с возможной угрозой для дороги, по которой движется враг. Причина — угроза для людей, домов и объектов инфраструктуры, которые страдают от усиления ударов ВС РФ, сказал нацгвардеец.

"Конкретно сроки, две или три недели и т.д., мы не можем устанавливать, но понимаем, что в ближайшее время враг усилит давление на эти города и поэтому для безопасности населения стоит сделать эти передвижения", — слышно на видео.

Бои на Донбассе - боец "Самурай" о ситуации под Покровском 22 августа

Бои на Донбассе — что происходит

Отметим, Фокус писал о ситуации в Донецкой области под Покровском, которая сложилась по состоянию на 21 августа. Аналитики проекта DeepState назвали населенные пункты, возле которых произошло продвижение ВС РФ. Одна из этих точек — село Заветное, возле которого враг расширил плацдарм и направляется в сторону трассы на Селидово и Покровск. Вторая — Новогродовка: здесь россияне подвинули линию фронта на 1 км. При этом в отчете Генштаба ВСУ утром 21 августа написали о 66 штурмах ВС РФ, утром 22 августа — о 53 штурмах.

Украинское командование отмечает, что Покровское направление — самый горячий участок фронта. Между тем украинский боец, который держит оборону возле Часового Яра, сообщил, что российское командование перевело некоторые силы на Курщину, но взяло их из резерва, а не из боевых частей. Военные эксперты при этом отметили, что под Курск действительно перебросили подразделения из-под Херсона, Запорожья, Купянска, но с Донбасса отвода нет.

Напоминаем, 19 августа начальник Мирноградской МВА Юрий Третьяк сообщил, что у граждан есть две недели, чтобы эвакуироваться из города под Покровском, к которому приближаются россияне. 22 августа одна из его заместителей рассказала о ходе эвакуации и об отказе части родителей спасать собственных детей.