15% готовы протестовать с оружием: ВСУ против любого мирного плана с уступками территорий, — WSJ

Журналисты отмечают, что украинские военные против подписания мирного соглашения, с которым они не согласятся. По словам Владимира Дубовика, руководителя одесского Центра международных исследований, любое прекращение огня сопряжено со значительным политическим риском, а большинство украинцев посчитают это плохой сделкой.

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Большинство граждан Украины по-прежнему хотят продолжать сопротивление военной агрессии РФ и вернуть территории, а президент Украины Владимир Зеленский говорит, что хочет использовать территории Курской области в качестве рычага на переговорах. Об это пишет The Wall Street Journal.

Но одна ключевая социальная группа со скепсисом рассматривает возможные переговоры с РФ. Исследование, проводившееся среди украинских ветеранов и действующих военных, показало, что только 18% считают, что Украине следует пытаться завершить войну посредством переговоров — это самый низкий показатель среди прочих групп.

Более того, 15% солдатов и ветеранов говорят, что присоединятся к вооруженному протесту, если Киев подпишет мирное соглашение, с которым они не будут согласны.

Андрей Билецкий, командующий Третьей штурмовой бригады, говорит, что в западном обществе и среди украинцев наблюдается усталость от войны.

"Это не самый оптимистический период для Украины, но никакой военной катастрофы не произошло. Эта война не проиграна", — сказал он.

Вопрос о переговорах он называет политическим и считает, что не ему решать, каким должно выглядеть мирное разрешение военного конфликта.

С военной точки зрения, по его словам, у Украины нет необходимости идти на перемирие. Потери, которые Киев понес, за прошедший год, он называет незначительными, а также указывает на многочисленные, по его словам, проблемы РФ: плохо подготовленные военные, недостаток офицеров низшего звена, из-за чего продвижения войск, такие как захват Авдеевки, были сопряжены с высокими потерями.

Он усматривает большую опасность с остановке войны и считает, что Украине по силам отвоевать значительные территории.

Журналисты отмечают, что многие украинские военные, которые находятся на службе с тех пор, как Россия негласно вторглась в Украину в 2014 году, считают, что президент РФ Владимир Путин использует перерыв только для того, чтобы перевооружить российскую армию, а затем продолжить вторжение. Другие считают, что в том случае, если Украина просто решит уступить территории РФ, жертвы побратимов окажутся напрасными.

Иван Панченко, 42-летний ветеран, который воевал с 2014 года, а в прошлом году получил ранение, сказал, что выступает против любого мирного плана, предполагающего территориальные уступки.

"Россия нарушила десятки международных соглашений за последние 30 лет, соглашения, заключенные с ними, ничего не стоят. Если мы хотим длительного мира, тогда понадобится наносить им как можно больший урон", — сказал он.

Опросы показывают, что, хотя население в целом относится скептически к соглашениям с Путиным, многие — в особенности молодое поколение — готовы принять "худой мир", чтобы остановить войну.

Алла Пронина, 33-летняя учительница из Запорожья, сказала, что стала задумываться о переговорах после прошлогоднего контрнаступления. Ее муж находится на передовой, и она готова пожертвовать всей захваченной на сегодня российскими войсками территорией ради мира.

Алла Пронина, учительница из Запорожья

Но на подобные заявления сохраняется табу. После обстрела детской больницы в Киеве в прошлом месяце популярный блогер Настя Умка написала в соцсетях своей 600-тысячной аудитории, что люди хотят мира, и что нет смысла восстанавливать границы 1991 года. После этого ее вызвали в СБУ.

Владимир Дубовик, руководитель Центра международных исследований в Одессе, сказал, что изменения общественного мнения могут подтолкнуть Зеленского к определенной сделке.

"То обстоятельство, что люди, по-видимому, готовы к переговорам с Россией, — это уже большое изменение", — сказал он, добавив, что любое прекращение огня сопряжено со значительным политическим риском.

По его словам, большинство украинцев посчитают это плохой сделкой.

Продолжение войны сопряжено и политическими вызовами для президента Зеленского, ведь дальнейшая военная поддержка во многом зависит от итогов ноябрьских выборов в США.

Один из украинских защитников говорит, что в армии до сих пор используются советские подходы. По словам 37-летнего бойца, который воюет на востоке, военных, которые недавно прибыли в его подразделения из центра подготовки, уже на следующий день отправили в окоп, что, по его ожиданиям, сопряжено с высоким уровнем потерь в силу недостатка опыта.

"Мы все еще следуем советским инструкциям — не уделяем внимания таким вещам, как медподготовка, которые очень необходимы во время войны", — отметил он.

45-летний майор, воюющий на востоке Украины, говорит, что правительство создало условия, при которых те, кто действительно мотивирован, не пойдут на переговоры, а те, кто не воюет, будут принимать решения.

Вместе с тем Белецкий говорит, что сложно всю 37-миллионную нацию одеть в зеленое и отправить в окопы.

Полковник Андрей Белецкий

"Мы не можем остановить жизнь", — сказал он. Но все же военный считает, что многие проблемы решаются за счет качественной подготовки новобранцев.

"Когда плохо подготовленный не знает, что случится во время войны, как он будет выполнять свои задания, спасать свою жизнь и своих побратимов, он боится. И это объяснимо. У подготовленного солдата куда меньше страха", — объяснил полковник Нацгвардии.

Напомним, что ВСУ вернули позиции под Северском, а захват россиянами острова в дельте Днепра не подтвердился.

Также сообщалось, что США официально подтвердили передачу Ираном ракет РФ.