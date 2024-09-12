От Бразилии до Индии: СМИ назвали 6 стран, которые могут стать посредниками в переговорах

В Кремле еще не определились со своей готовностью начинать диалог о справедливом мире, пишут журналисты, но некоторые государства продолжают высказывать свое желание выступить в роли посредников в ходе мирных переговоров Украины и России.

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Все чаще в мире начались разговоры о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией, но для того, чтобы они принесли результат необходимы посредники. В материале Newsweek назвали 6 стран, которые могут выступить в этой роли.

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что операция ВСУ в Курской области означает отсутствие шансов на переговоры о прекращении войны и пока территория не вернется под полный контроль Москвы ни о какой дипломатии речи идти не может, вспоминают авторы материала.

При этом в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что Кремль не отказывался никогда от переговоров с Украиной, даже после захвата более 1000 квадратных километров в Курской области.

Некоторые страны на разных континентах уже высказывали свое желание стать посредниками для того, чтобы как можно быстрее завершить противостояние.

"Что касается потенциальных посредников, то страна должна обеспечить подходящее место для проведения мирных переговоров, иметь мощную логистику, быть политически приемлемой для обеих сторон и обладать внушительными дипломатическими службами", — заявил сотрудник аналитического центра LSE IDEAS при Лондонской школе экономики Вук Вуксанович.

Посредники в переговорах: кто может присоединиться

Австрия

Канцлер Австрии Карл Нехаммер писал на своей странице в социальной сети Х, что Вена готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и может даже выделить место для диалога.

При этом директор Центра Европы и Евразии при Гудзоновском институте Питер Роуг отметил, что Австрия может принять переговоры, но не может формировать их. Страна "слишком мала и ей нечего предложить", заявил он комментарии журналистам.

"Любые заявления, которые сейчас звучат из Австрии, связаны с федеральными выборами, которые пройдут в конце месяца. Партия свободы Австрии лидирует в опросах и очень критично относится к Украине, что объясняет некоторые маневры", — заявил Питер Роуг.

Венгрия

Соседняя с Украиной страна критикует Запад за то, что военная помощь Киеву продолжает осуществляться. Сам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается себя позиционировать как политика, который якобы может положить конец боевым действиям.

В июле глава венгерского правительства посетил Киев, Москву и Пекин, где обсуждал возможность прекращения огня до саммита мира. В начале этой недели Виктор Орбан также заявил, что его "миротворческая миссия" продолжается и первый "эффектный" результат можно будет заметить уже в сентября.

При этом Питер Роуг убежден, что речь лишь о политических инициативах Будапешта, которые направлены на то, чтобы "набрать очки".

"Это не мирные предложения, которые предусматривают прекращение боевых действий. Кроме того, враждебность между Будапештом и Киевом делает Венгрию немыслимым посредником на переговорах", — говорил эксперт.

Бразилия, Китай, Индия

Вместе с Бразилией, Китаем и Индией Россия состоит в организации БРИКС и Владимир Путин считает, что вышеперечисленные страны вполне могут стать посредниками и они постоянно находятся в контакте.

Вук Вуксанович в то же время убежден, что Китай, вместе с Венгрией, не смогут выступить в качестве посредника в вопросе проведения мирных переговоров, ведь они слишком близки с Россией, а США и вовсе не позволят Пекину заполучить "славу миротворца".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время недавнего визита в Киев заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов сыграть личную роль в установлении мира и обеим странам придется искать пути выхода из кризиса. Вук Вуксанович отметил, что у Индии есть капитал в виде хороших отношений с РФ, а также положительный визит в Украину, но нет информации о том, захочет ли страна сыграть роль посредника и примут ли ее другие.

"Индия, как неприсоединившееся государство в Южной Азии, не предложит гарантий безопасности Украине и никто не верит, что Китай будет сдерживать Россию от имени Украины в случае возобновления агрессии", — высказал свое мнение Питер Роуг.

Турция

В своем материале Newsweek указало на критику в сторону Анкары из-за отхода от НАТО в сторону России и Китая. Президент Турции Реджеп Тайип Эржоган ранее заявил, что страна будет стремиться к членству в БРИКС из-за желания присоединиться к возглавляемой Пекином и Москвой Шанхайской организации сотрудничества.

Турция уже выступала несколько раз в роли посредника. Сначала во время мирных переговоров в марте 2022 года, а позже помогла обеспечить безопасную транспортировку зерна из Черного моря. Санкции против России Анкара не вводила, но снабжала Киев разным оружием, среди которых беспилотники Bayraktar TB2.

"Возможно, Турция могла бы организовать переговоры, как это было во время инициативы по зерну и обмену пленными. Но это также потребует активного участия Америки и Западной Европы, чтобы что-то серьезное закрепилось", — считает Питер Роуг.

Напомним, 11 сентября сообщалось, что Владимир Зеленский высказался о возможных переговорах с РФ. По словам президента Украины, сейчас настоящий мир не может иметь альтернатив, и для такой позиции есть две причины.

10 сентября сообщалось, что СМИ обнародовали фрагменты "плана победы" Зеленского. Он предусматривает проведение прорыва в Курской области; "обмен территориями" (РФ должна вернуть оккупированные территории, а Украина должна выйти из-под Курска); решение экономических вопросов и вопросов безопасности и детализация мер со стороны России для прекращения войны.