"Я поставив завдання": мирний план буде готовий в листопаді 2024, — Зеленський (відео)

Президент України також наголосив, що представники Росії мають бути присутніми на другому Саміті миру.

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Мирний план для другого Саміту миру буде повністю готовий до листопада 2024 року, але перед цим потрібно виконати декілька підготовчих пунктів. Про це під час пресконференції заявив президент України Володимир Зеленський.

Спочатку, за словами Зеленського, у Катарі має відбутись перша зустріч на рівні радників з безпеки, де обговорюватимуть питання енергетичної безпеки. Це повинно відбутись наприкінці липня або на початку серпня.

У серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства, де обговорюватимуть питання продовольчої безпеки.

У вересні відбудеться зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку, зокрема, обміну полонених і повернення викрадених РФ дітей.

"Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів, і я ставив завдання, щоб у листопаді у нас був повністю готовий план для другого саміту. З нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено", — пояснив Зеленський.

Президент України також наголосив, що представники Росії мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Нагадаємо, 28 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує "зрозумілий і детальний" план закінчення війни, який буде готовий у цьому році.

10 липня Володимир Зеленський заявив, що президент РФ Володимир Путін хотів швидко окупувати Харків у той час, поки Сполучені Штати затримували виділення пакета допомоги у розмірі 61 млрд доларів.