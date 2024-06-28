"Зрозумілий і детальний" план закінчення війни буде готовий у 2024 році, — Зеленський (відео)

За словами Володимира Зеленського, РФ не розуміє нічого, окрім сили. Тому Україна розвиває військове виробництво, щоб бути сильною на полі бою, та водночас розробляє дипломатичний план.

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Україна готує "зрозумілий і детальний" план закінчення війни, який буде готовий у цьому році та лежатиме "на столі перед усіма партнерами". Про це під час спільної пресконференції з президенткою Словенії Наташею Пірц Мусар заявив президент України Володимир Зеленський.

"Дипломатичний шлях, обраний Україною, це наша ініціатива, тому що ми жертва у цій війні. Саміт миру пройшов і зараз ми детально працюємо над трьома планами: енергетика, продовольча безпека і обміни. Я впевнений, що ці питання ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом. Всі інші пункти формули миру ми також розробимо і підготуємо сукупний план, який буде на столі перед усіма нашими партнерами", — сказав Зеленський.

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Глава держави зазначив, що Росія не розуміє нічого, окрім сили, та не поважає нікого, окрім сильних. Саме тому Україна розвиває військове виробництво, щоб бути сильною на полі бою, та водночас розробляє "зрозумілий і детальний" дипломатичний план.

"Він (план, — ред.) буде готовий у цьому році", — наголосив Зеленський.

Президент України також підкреслив, що всі, хто справді хоче миру, мають долучитись до розробки плану дій щодо всіх безпекових аспектів, які були порушені Росією.

"Ми не хочемо затягувати цю війну і маємо якнайшвидше прийти до справедливого миру", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 27 червня президент України Володимир Зеленський закликав Європу припинити знімати санкції з російських олігархів.

У цей же день глава української держави заявив, що партнери України протягом найближчих місяців повинні зробити наступні кроки для завершення війни з РФ.