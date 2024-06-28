"Понятный и детальный" план окончания войны будет готов в 2024 году, — Зеленский (видео)

По словам Владимира Зеленского, РФ не понимает ничего, кроме силы. Поэтому Украина развивает военное производство, чтобы быть сильной на поле боя, и одновременно разрабатывает дипломатический план.

Related video

Украина готовит "понятный и детальный" план окончания войны, который будет готов в этом году и будет лежать "на столе перед всеми партнерами". Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Дипломатический путь, выбранный Украиной, это наша инициатива, потому что мы жертва в этой войне. Саммит мира прошел и сейчас мы детально работаем над тремя планами: энергетика, продовольственная безопасность и обмены. Я уверен, что эти вопросы мы решим. По крайней мере, мы подготовим детальный план. Это будет в ближайшее время. Все остальные пункты формулы мира мы также разработаем и подготовим совокупный план, который будет на столе перед всеми нашими партнерами", — сказал Зеленский.

Важно

Дипломатическое контрнаступление Украины. Чего ждать от Саммита мира-2

Глава государства отметил, что Россия не понимает ничего, кроме силы, и не уважает никого, кроме сильных. Именно поэтому Украина развивает военное производство, чтобы быть сильной на поле боя, и одновременно разрабатывает "понятный и детальный" дипломатический план.

"Он (план, — ред.) будет готов в этом году", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что все, кто действительно хочет мира, должны присоединиться к разработке плана действий по всем аспектам безопасности, которые были нарушены Россией.

"Мы не хотим затягивать эту войну и должны как можно быстрее прийти к справедливому миру", — заявил Зеленский.

Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу прекратить снимать санкции с российских олигархов.

В этот же день глава украинского государства заявил, что партнеры Украины в течение ближайших месяцев должны сделать следующие шаги для завершения войны с РФ.