Сі Цзіньпін закликав створити "сприятливі умови для політичного врегулювання" війни в Україні

На думку лідера Китаю, досягти цього можна працюючи разом і шляхом діалогу. Цього тижня голова китайської дипломатії Ван Ї відвідає зустріч БРІКС, яка відбудеться у Санкт-Петербурзі.

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Китай буде сприяти миру та діалогу і буде продовжувати допомагати у пошуку політичного рішення "конфлікту" між Росією та Україною. Про це заявив голова КНР Сі Цзіньпін після зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере у Пекіні у понеділок, 9 вересня, повідомляє центральне телебачення Китаю ССTV.

Сі Цзіньпін зазначив, що Китай заохочує і підтримує всі зусилля, що сприяють мирному розв'язанню "української кризи" і відіграватиме конструктивну роль. Він висловив сподівання, що всі сторони працюватимуть разом, щоб створити "сприятливі умови для політичного врегулювання кризи за допомогою діалогу".

Росію цього тижня відвідають високопоставлені чиновники Китаю та Індії. 10-11 вересня в Москві буде радник прем'єр-міністра Індії Аджіт Довал, який обговорюватиме можливі мирні ініціативи, спрямовані на врегулювання російсько-української війни, пише India Today.

11-12 вересня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї відвідає зустріч БРІКС у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 8 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росію треба запросити на другий Саміт миру.

9 вересня італійська газета La Repubblica писала, що Шольц готує "мирний план", який передбачає можливість передання частини територій України Москві. Він хоче увійти в історію як "канцлер миру", який здатний закінчити війну. На цей крок Шольц пішов, адже прагне зберегти посаду через невдалі результати його партії на виборах у Тюрингії та Саксонії.