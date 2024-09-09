Си Цзиньпин призвал создать "благоприятные условия для политического урегулирования" войны в Украине

По мнению лидера Китая, достичь этого можно работая вместе и путем диалога. На этой неделе глава китайской дипломатии Ван И посетит встречу БРИКС, которая состоится в Санкт-Петербурге.

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Китай будет способствовать миру и диалогу и будет продолжать помогать в поиске политического решения "конфликта" между Россией и Украиной. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Пекине в понедельник, 9 сентября, сообщает центральное телевидение Китая ССТѴ.

Си Цзиньпин отметил, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению "украинского кризиса" и будет играть конструктивную роль. Он выразил надежду, что все стороны будут работать вместе, чтобы создать "благоприятные условия для политического урегулирования кризиса посредством диалога".

Россию на этой неделе посетят высокопоставленные чиновники Китая и Индии. 10-11 сентября в Москве будет советник премьер-министра Индии Аджит Довал, который будет обсуждать возможные мирные инициативы, направленные на урегулирование российско-украинской войны, пишет India Today.

11-12 сентября министр иностранных дел Китая Ван И посетит встречу БРИКС в Санкт-Петербурге.

Напомним, 8 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россию надо пригласить на второй Саммит мира.

9 сентября итальянская газета La Repubblica писала, что Шольц готовит "мирный план", который предусматривает возможность передачи части территорий Украины Москве. Он хочет войти в историю как "канцлер мира", который способен закончить войну. На этот шаг Шольц пошел, ведь стремится сохранить должность из-за неудачных результатов его партии на выборах в Тюрингии и Саксонии.