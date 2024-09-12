Китай готов способствовать миру: Зеленский может встретится с Си Цзиньпином, — Reuters

Официальный Пекин согласен сделать все, что способствует миру, отметил китайский дипломат Цуй Хунцзянь. Председатель КНР открыт для присоединения к саммиту в ноябре, который организовывает Украина.

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин может встретиться в октябре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Такое заявление, как сообщает Reuters, на открытии международного военно-дипломатического форума в Пекине сделал бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

Он отметил, что дипломатические отношения Киева с Китаем улучшились, и теперь встреча глав двух держав возможна.

"Теперь все мы в Украине ждем каких-то контактов, прямых контактов между президентом Зеленским и президентом Си", — цитирует агентство Чалого.

Как отмечает Reuters, официальный Пекин занял нейтральную позицию в отношении вторжения России в Украину, однако поддерживает тесные стратегические связи с Москвой и не присоединился к мирному саммиту, организованному Украиной в июне.

Тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим китайским коллегой в Пекине в июле, в то время как Зеленский планирует провести еще один возможный саммит в ноябре, на этот раз с участием России.

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Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил в кулуарах форума, что Китай открыт для присоединения к будущему саммиту, поскольку не хочет, чтобы его усилия "пропали даром".

"Мы готовы сделать все, что будет способствовать миру", — сказал Цуй, отвечая на вопрос о перспективах встречи Си Цзиньпина и Зеленского.

Отмечается, что Украина входит в число стран и международных организаций, представленных на ежегодном форуме "Содействие миру ради общего будущего", который проходит с 12 по 14 сентября в Пекине. Также на мероприятие приглашены представители США, России, Беларуси, ОАЭ, Турции, Пакистана, Вьетнама, Сингапура, Камбоджи и других государств.

Напомним, в июле заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Российская Федерация не планирует участвовать во втором Саммите мира, на который Киев планирует пригласить Москву. "Формулу Зеленского" он назвал "абсолютно тупиковой" и добавил, что Киев "сознательно игнорирует другие инициативы".

9 сентября Си Цзиньпин призвал создать "благоприятные условия для политического урегулирования" войны в Украине. Он отметил, что Китай поощряет и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению "украинского кризиса" и будет играть в этом конструктивную роль.