У Китаї виявили нове велике родовище рідкоземельних металів: чим вони цінні

Китайські геологи оцінюють запаси таких цінних рідкісноземельних елементів, як празеодим і неодим, у новому родовищі в понад 470 тисяч тонн.

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За останній рік у Китаї виявлено відразу кілька нових великих родовищ корисних копалин. Тепер же стало відомо, що геологи виявили ще одне величезне родовище рідкоземельних металів у провінції Юньнань. Китайські вчені вважають, що це відкриття значно прискорить розвиток промисловості КНР, пише Interesting Engineering.

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Геологи з Китайської геологічної служби виявили велике родовище таких рідкоземельних елементів, як неодим і празеодим. Вчені кажуть, що після розробки родовище може містити понад 470 000 тонн цих цінних металів.

Празеодим — це рідкісноземельний метал сріблясто-білого кольору і його використовують у лазерних технологіях, сплавах, і для створення надпровідних матеріалів. Неодим — це рідкоземельний метал сріблясто-білого кольору із золотистим відтінком. Його використовують для в сплавах разом з алюмінієм і магнієм для створення літаків і ракет.

Зразок празеодиму Фото: Wikipedia

За словами вчених, нове надзвичайно велике родовище рідкоземельних елементів містить метали, які природним чином концентруються і абсорбуються на поверхні глинистих мінералів. Зазвичай вони зустрічаються у вивітрених гранітних ґрунтах, що робить їх відносно простими для вилучення за допомогою екологічно безпечних методів.

Провінція Юньнань у Китаї показана червоним кольором Фото: Wikipedia

Нове родовище має стати найзначнішим у Китаї родовищем середніх і важких рідкоземельних елементів. Після введення в експлуатацію воно значно збільшить ресурси рідкоземельних елементів у Китаї.

Зразок неодиму Фото: Wikipedia

Для Китаю з погляду розвідки корисних копалин 2024 рік був дуже плідним. У липні минулого року китайські геологи виявили два нових мінерали, обіобіт і скандіо-фтор-еккерманіт, на найбільшому у світі руднику рідкоземельних металів Баян-Обо у Внутрішній Монголії. Ці мінерали зазвичай містять цінні елементи для енергетики, інформаційних технологій, аерокосмічної та військової промисловості.

Китайські геологи також виявили велике родовище золота в листопаді 2024 року в повіті Пінцзян. Було виявлено понад 40 золотих жил із запасами в 300 тонн. Але загальний запас золота на ділянці оцінюють у понад 1000 тонн.

Відкриття нового родовища рідкоземельних металів є результатом створення Китайською геологічною службою нових методів розвідки корисних копалин.

Китай є одним з найбільших виробників рідкоземельних елементів у світі. За даними Геологічної служби США, це відкриття збільшує і без того вражаючу кількість родовищ рідкісноземельних елементів у Китаї із загальними запасами приблизно 44 млн тонн.

Як уже писав Фокус, фізики вперше виявили існування незвичайного квантового явища всередині окремого протона, який є складовою частиною ядра атома.

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