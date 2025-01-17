Люди викачують із надр Землі занадто багато вологи: глобальний водний цикл планети змінився (фото)

Нове дослідження показує, що глобальний водний цикл Землі змінюється безпрецедентним чином — багато в чому під впливом людини.

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Вчені роками твердять про кліматичну кризу, що нависла над планетою, а також не перестають повторювати, що діяльність людей буквально впливає на всі системи планети. У новому дослідженні, що охоплює майже 20 років спостережень, вчені виявили, що глобальний водний цикл планети змінюється безпрецедентним чином, пише PHYS.org.

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Суджай Кумара, вони з колегами встановили, що втручання людини в глобальний водний цикл планети насправді є більш значущим, ніж вважалося раніше. Більшість зрушень, помічених вченими, викликані такими видами діяльності, як сільське господарство, і, на думку вчених, здатні вплинути на екосистеми та управління водними ресурсами, особливо в окремих районах.

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Ці зрушення, описані вченими, мають наслідки для людей у всьому світі. За словами провідного автора дослідження, наукового співробітника Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA Ваньшу Ні, раніше припускали, що водний цикл коливається лише в певному діапазоні, проте тепер учені вважають, що ці зсуви мають наслідки для людей у всьому світі. Принаймні, це твердження вірне для деяких окремих регіонів.

Автори дослідження сподіваються, що отримані ними результати послужать дороговказною картою для поліпшення того, як вчені оцінюють мінливість водних ресурсів, а також вплинуть на те, як світова спільнота буде планувати стійке управління ресурсами, особливо в областях, де зміни особливо помітні.

Одним із яскравих прикладів впливу людини на водний цикл є Північний Китай, який страждає від постійної посухи. Водночас рослинність у деяких окремих регіонах продовжує процвітати, почасти тому, що виробники продовжують зрошувати землі. Викачуючи все більше води з надр Землі. Такі взаємопов'язані втручання людини часто призводять до складних ефектів на інші змінні водного циклу, такі як евапотранспірація і стік.

Водний цикл Землі Фото: National Academy of Sciences

У новій роботі Ні з колегами зосередилися на трьох різних видах зрушень у циклі:

зменшення води в резервуарі підземних вод;

зсув у сезонності;

зміна екстремальних явищ, наприклад, 100-річні повені, що відбуваються частіше.

Команда використовувала дані, зібрані за допомогою дистанційного зондування в період з 2003 до 2020 року з кількох супутникових джерел NASA. Вони також використовували продукти із супутникового приладу Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer для надання інформації про здоров'я рослинності. У результаті вчені змогли змоделювати континентальні водні потоки та запаси по всій планеті.

Результати дослідження показують, що моделі системи Землі, які використовуються для моделювання майбутнього глобального водного циклу, повинні розвиватися, щоб інтегрувати поточні ефекти діяльності людини.

Раніше Фокус писав про те, що в надрах Землі знайшли континентальний запас води, але є проблема: його охороняють сплячі вулкани.