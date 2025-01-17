Люди выкачивают из недр Земли слишком много влаги: глобальный водный цикл планеты изменился (фото)

Новое исследование показывает, что глобальный водный цикл Земли меняется беспрецедентным образом — во многом под влиянием человека.

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Ученые годами твердят о климатическом кризисе, нависшем над планетой, а также не перестают повторять, что деятельность людей буквально влияет на все системы планеты. В новом исследовании, охватывающем почти 20 лет наблюдений, ученые обнаружили, что глобальный водный цикл планеты меняется беспрецедентным образом, пишет PHYS.org.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Центра космических полетов имени Годдарда NASA Суджай Кумара, они с коллегами установили, что вмешательство человека в глобальный водный цикл планеты на самом деле более значимо, чем считалось ранее. Большинство сдвигов, замеченных учеными, вызваны такими видами деятельности, как сельское хозяйство, и, по мнению ученых, способны оказать влияние на экосистемы и управление водными ресурсами, в особенности в отдельных районах.

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Эти сдвиги, описанные учеными, имеют последствия для людей во всем мире. По словам ведущего автора исследования, научного сотрудника Центра космических полетов имени Годдарда NASA Ваньшу Ни, ранее предполагалось, что водный цикл колеблется лишь в определенном диапазоне, однако теперь ученые считают, что они сдвиги имеют последствия для людей во всем мире. По крайней мере, это утверждение верно для некоторых отдельных регионов.

Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты послужат путеводной картой для улучшения того, как ученые оценивают изменчивость водных ресурсов, а также повлияют на то, как мировое сообщество будет планировать устойчивое управление ресурсами, особенно в областях, где изменения особенно заметны.

Одним из ярких примеров воздействия человека на водный цикл является Северный Китай, страдающий от постоянной засухи. В то же время растительность в некоторых отдельных регионах продолжает процветать, отчасти потому, что производители продолжают орошать земли. Выкачивая все больше воды из недр Земли. Такие взаимосвязанные вмешательства человека часто приводят к сложным эффектам на другие переменные водного цикла, такие как эвапотранспирация и сток.

Водный цикл Земли Фото: National Academy of Sciences

В новой работе Ни с коллегами сосредоточились на трех различных видах сдвигов в цикле:

уменьшение воды в резервуаре подземных вод;

сдвиг в сезонности;

изменение экстремальных явлений, например, 100-летние наводнения, происходящие чаще.

Команда использовала данные, собранные с помощью дистанционного зондирования в период с 2003 по 2020 год из нескольких спутниковых источников NASA. Они также использовали продукты со спутникового прибора Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer для предоставления информации о здоровье растительности. В результате ученые смогли смоделировать континентальные водные потоки и запасы по всей планете.

Результаты исследования показывают, что модели системы Земли, используемые для моделирования будущего глобального водного цикла, должны развиваться, чтобы интегрировать текущие эффекты деятельности человека.

Ранее Фокус писал о том, что в недрах Земли нашли континентальный запас воды, но есть проблема: его охраняют спящие вулканы.