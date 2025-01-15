В недрах Земли нашли континентальный запас воды, но есть проблема: его охраняют спящие вулканы

Исследователи обнаружили гигантский водоносный горизонт в недрах планеты, способный решить проблемы с нехваткой воды, однако к нему сложно подобраться.

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В последнее время ученые все чаще говорят о климатическом кризисе, нависшем над планетой, и том, как со временем изменится наш мир. Наиболее заметными изменениями климата считаются более масштабные волны тепла и наводнений, а также лесные пожары, но это не все проблемы. Ученые также предупреждают, что человечество вскоре может столкнуться с недостатком питьевой воды, необходимой для выживания и сельского хозяйства, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые обнаружили огромный объем воды под Орегоном — бассейн был найден в вулканических породах под вершиной Орегонского каскадного хребта. Исследователи предупреждают, что объем запасов воды настолько велик, что мог бы стать решением региональной нехватки воды. Впрочем, не обошлось и без проблем: использовать эту воду не так уж и просто. Исследователи обнаружили, что гигантский резервуар находится рядом со спящими вулканами и, вероятно, может иметь последствия для типа извержений, которых следует ожидать местным жителям.

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На прошлой неделе Лос-Анджелес всколыхнули лесные пожары, которые невероятно быстро распространились. Ученые отмечают, что масштабы этой катастрофы — по сути, лишь один из симптомов растущего дефицита воды на американском Западе. Известно, что около 20 миллионов человек здесь зависят от воды из озера Мид — оно вмещает 32 кубических километра воды, однако не было таким в течение 40 лет.

В этом контексте обнаружение водоносного горизонта континентального масштаба, который вмещает около 81 кубического километра, является тем, что могло бы решить проблемы местных жителей с водой. Увы, по словам доктора Лейфа Карлстрома из Университета Орегона, это не совсем так. Дело в том, что объем воды — не единственное, что имеет значение.

Для примера, Большой артезианский бассейн Австралии вмещает в тысячу раз больше воды, однако он так и не смог спасти континент от частых и масштабных засух. Вода этого бассейна на самом деле пополняется так медленно, что большая ее часть имеет возраст около 2 миллионов лет. Ученые уверены, что используя эту воду мы в итоге не сможем ее восполнить.

В результате ученые полагают, что недавно обнаруженный водоносный горизонт, вероятно, также следует рассматривать в качестве невозобновляемого ресурса. Даже если из этого источника можно будет использовать лишь часть воды, открытие может иметь значение по другим причинам.

Еще одна опасность заключается в том, что водоносный горизонт в недрах Земли находится рядом со спящими вулканами. Когда магма извергается в сухих условиях, она обычно превращается в лаву на поверхности. В то же время взаимодействие с подземными водами может вместо этого привести к взрывам газа и пепла, последствия которых будут гораздо более крупными.

Открытие было сделано с использованием данных бурения 1980-х и 90-х годов, когда геологи измеряли подземные температуры в надежде найти пригодные для использования источники геотермальной энергии. Если бы они нашли непрерывный водоем, водоносный горизонт был бы давно обнаружен, но вместо этого он существует в сети трещин, охватывающих обширную территорию под высокими каскадами.

Вода служит для выравнивания температуры пород, поэтому авторы использовали измерения областей, где подземные температуры были постоянными, чтобы составить карту протяженности усиков водоносного горизонта.

Ранее Фокус писал о неисчерпаемых запасах воды на Земле: где планета хранит гигантские 43,9 млн км³ влаги.