У надрах Землі знайшли континентальний запас води, але є проблема: його охороняють сплячі вулкани

Дослідники виявили гігантський водоносний горизонт у надрах планети, здатний розв'язати проблеми з нестачею води, однак до нього складно підібратися.

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Останнім часом учені дедалі частіше говорять про кліматичну кризу, що нависла над планетою, і про те, як із часом зміниться наш світ. Найпомітнішими змінами клімату вважаються більш масштабні хвилі тепла і повеней, а також лісові пожежі, але це не всі проблеми. Вчені також попереджають, що людство незабаром може зіткнутися з нестачею питної води, необхідної для виживання і сільського господарства, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені виявили величезний обсяг води під Орегоном — басейн був знайдений у вулканічних породах під вершиною Орегонського каскадного хребта. Дослідники попереджають, що обсяг запасів води настільки великий, що міг би стати вирішенням регіональної нестачі води. Утім, не обійшлося і без проблем: використовувати цю воду не так вже й просто. Дослідники виявили, що гігантський резервуар розташований поруч зі сплячими вулканами й, ймовірно, може мати наслідки для типу вивержень, на які слід очікувати місцевим жителям.

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Минулого тижня Лос-Анджелес сколихнули лісові пожежі, які неймовірно швидко поширилися. Учені зазначають, що масштаби цієї катастрофи — по суті, лише один із симптомів дефіциту води на американському Заході, що зростає. Відомо, що близько 20 мільйонів людей тут залежать від води з озера Мід — воно вміщає 32 кубічних кілометри води, проте не було таким протягом 40 років.

У цьому контексті виявлення водоносного горизонту континентального масштабу, який вміщує близько 81 кубічного кілометра, є тим, що могло б розв'язати проблеми місцевих жителів із водою. На жаль, за словами доктора Лейфа Карлстрома з Університету Орегону, це не зовсім так. Річ у тім, що обсяг води — не єдине, що має значення.

Для прикладу, Великий артезіанський басейн Австралії вміщує в тисячу разів більше води, проте він так і не зміг врятувати континент від частих і масштабних посух. Вода цього басейну насправді поповнюється так повільно, що більша її частина має вік близько 2 мільйонів років. Науковці впевнені, що використовуючи цю воду ми зрештою не зможемо її поповнити.

У результаті вчені вважають, що нещодавно виявлений водоносний горизонт, ймовірно, також слід розглядати як невідновлюваний ресурс. Навіть якщо з цього джерела можна буде використовувати лише частину води, відкриття може мати значення з інших причин.

Ще одна небезпека полягає в тому, що водоносний горизонт у надрах Землі знаходиться поруч зі сплячими вулканами. Коли магма вивергається в сухих умовах, вона зазвичай перетворюється на лаву на поверхні. Водночас взаємодія з підземними водами може замість цього призвести до вибухів газу і попелу, наслідки яких будуть набагато більшими.

Відкриття було зроблено з використанням даних буріння 1980-х і 90-х років, коли геологи вимірювали підземні температури в надії знайти придатні для використання джерела геотермальної енергії. Якби вони знайшли безперервну водойму, водоносний горизонт був би давно виявлений, але замість цього він існує в мережі тріщин, що охоплюють велику територію під високими каскадами.

Вода слугує для вирівнювання температури порід, тому автори використовували вимірювання областей, де підземні температури були постійними, щоб скласти карту протяжності вусиків водоносного горизонту.

Раніше Фокус писав про невичерпні запаси води на Землі: де планета зберігає гігантські 43,9 млн км³ вологи.