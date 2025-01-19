В Китае обнаружили новое крупное месторождение редкоземельных металлов: чем они ценные

Китайские геологи оценивают запасы таких ценных редкоземельных элементов, как празеодим и неодим, в новом месторождении в более, чем 470 тысяч тонн.

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За последний год в Китае обнаружено сразу несколько новых крупных месторождений полезных ископаемых. Теперь же стало известно, что геологи обнаружили еще одно огромное месторождение редкоземельных металлов в провинции Юньнань. Китайские ученые считают, что это открытие значительно ускорит развитие промышленности КНР, пишет Interesting Engineering.

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Геологи из Китайской геологической службы обнаружили крупное месторождение таких редкоземельных элементов, как неодим и празеодим. Ученые говорят, что после разработки месторождение может содержать более 470 000 тонн этих ценных металлов.

Празеодим – это редкоземельный металл серебристо-белого цвета и его используют в лазерных технологиях, сплавах, и для создания сверхпроводящих материалов. Неодим — это редкоземельный металл серебристо-белого цвета с золотистым оттенком. Его используют для в сплавах вместе с алюминием и магнием для создания самолетов и ракет.

Образец празеодима Фото: Wikipedia

По словам ученых, новое чрезвычайно крупное месторождение редкоземельных элементов содержит металлы, которые естественным образом концентрируются и абсорбируются на поверхности глинистых минералов. Обычно они встречаются в выветренных гранитных почвах, что делает их относительно простыми для извлечения с помощью экологически безопасных методов.

Провинция Юньнань в Китае показана красным цветом Фото: Wikipedia

Новое месторождение должно стать самым значительным в Китае месторождением средних и тяжелых редкоземельных элементов. После ввода в эксплуатацию оно значительно увеличит ресурсы редкоземельных элементов в Китае.

Образец неодима Фото: Wikipedia

Для Китая с точки зрения разведки полезных ископаемых 2024 год был очень плодотворным. В июле прошлого года китайские геологи обнаружили два новых минерала, обониобит и скандио-фтор-эккерманнит, на крупнейшем в мире руднике редкоземельных металлов Баян-Обо во Внутренней Монголии. Эти минералы обычно содержат ценные элементы для энергетики, информационных технологий, аэрокосмической и военной промышленности.

Китайские геологи также обнаружили крупное месторождение золота в ноябре 2024 года в уезде Пинцзян. Было обнаружено более 40 золотых жил с запасами в 300 тонн. Но общий запас золота на участке оценивается в более чем 1000 тонн.

Открытие нового месторождения редкоземельных металлов является результатом создания Китайской геологической службой новых методов разведки полезных ископаемых.

Китай является одним из крупнейших производителей редкоземельных элементов в мире. По данным Геологической службы США, это открытие увеличивает и без того впечатляющее количество месторождений редкоземельных элементов в Китае с общими запасами примерно 44 млн тонн.

Как уже писал Фокус, физики впервые обнаружили существование необычного квантового явления внутри отдельного протона, который является составной частицей ядра атома.

Также Фокус писал о том, что неожиданное открытие бросает вызов самой популярной теории о происхождении Луны. Ученые считают, что Земля создала Луну лишь с небольшой внешней помощью, то есть это противоречит существующей теории о происхождении нашего естественного спутника.

Еще Фокус писал о том, что люди выкачивают из недр Земли слишком много влаги. Новое исследование показывает, что глобальный водный цикл Земли меняется беспрецедентным образом и во многом под влиянием человека.