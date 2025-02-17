США готують угоду з Україною про передачу американським корпораціям права на видобуток рідкісних та рідкоземельних металів на українських родовищах. Економіст Олексій Кущ розповів, які саме корисні копалини цікавлять адміністрацію Дональда Трампа.

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Адміністрація Дональда Трампа зацікавлена укласти угоду, яка забезпечить США доступ до рідкісноземельних металів та інших ресурсів України. Проте президент України Володимир Зеленський відмовився від підготовленою США угоди по видобутку корисних копалин в Україні. На думку аналітика Аналітичного центру "Обєднана Україна". Рішення відмовитись від пропозицій США було цілком вірним, адже скидається на те, що США мали намір укласти угоду на принципом "відкритого сировинного листа", що дозволило б їм вдатися до старих неоколоніальних практик та суттєво б зашкодило авторитету України.

Говорячи про те, у яких мінералах зацікавлені в США, експерти зазначають, що йдеться і про рідкісні, і про рідкоземельні метали, але також і про доволі розповсюджені мінерали. Геологічна служба США регулярно публікує перелік з 50 мінеральних ресурсів, критично необхідних американській промисловості. Окрім рідкоземельних металів, там є також такі важливі для різних видів промисловості елементи як титан, алюміній, графіт, магній, цинк, олово, літій, марганець. Ці корисні мінерали також є в Україні.

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На думку економіста, аналітика Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Олексія Куща, США дуже цікавить уран. "Америка розвиває свою атомну енергетику, а запаси урану зараз вийшли на плато. В світі десь 60-70% родовищ урану сконцентровано в Центральній Азії, це Казахстан і Киргизстан, ще значна частина в Росії. В США досить обмежені запаси урану, тому вони зацікавлені в українських родовищах урану", — розповів Фокусу Олексій Кущ.

Уран необхідний для атомної енергетики, яка розвивається у США Фото: УНІАН

За його словами, США зацікавлені також в українських покладах титану, який є стратегічною сировиною для космічної і авіаційної галузей економіки, для військово-промислового комплексу. Крім того, американські компанії можуть бути зацікавлені у розробці родовищ графіту, запаси якого має Україна і який активно використовується при виробництві автомобілів і електричних батарей.

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Щодо інших мінеральних елементів, то, зауважив у розмові з Фокусом Олексій Кущ, США цілком можуть бути зацікавлені у марганцевих рудах, величезні поклади яких має Україна. За даними Державної служби геології та надр України, станом на 2021 за обсягом загальних запасів марганцевих руд Україна займає у світі друге місце після ПАР, а за підтвердженими запасами — перше. "Марганцеві руди — їх капіталізація на світовому ринку не така вже і значна. Але значення цих руд величезне в технологічному контексті, тому що це елемент, який критично необхідний при виробництві феросплавів", — пояснив Олексій Кущ.

Експерт каже, що рішення відмовитись від запропонованого США варіанту угоди щодо надр було правильним Фото: Getty Images

Щодо рідкоземельних металів, то цікавими для американських інвесторів можуть стати різноманітні елементи, які використовуються у аерокосмічній галузі, в медицині, оптиці, виробництві електромобілів, для функціонування нафтовидобутку та для ВПК.

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Неодим сплавляють із залізом і бором для отримання потужних постійних магнітів. Вони все частіше використовуються в портативному електронному обладнанні, зокрема в гучномовцях і комп’ютерних жорстких дисках. Висока ефективність робить їх корисними в гібридних автомобілях і вітрових турбінах. Лантан є добавкою у виробництві скла з високим показником заломлення, яке використовується в об’єктивах телескопів і камер. Лантан також відіграє роль у переробці сирої нафти як каталізатор крекінгу нафти. Церій використовується в нафтопереробці, а також в каталітичних нейтралізаторах транспортних засобів для зменшення шкідливих викидів. Оксид церію — полірувальна суміш для скла. Ітрій використовуються в телевізійних і комп’ютерних екранах та інших пристроях відображення. Наряду з тербієм та європієм, він відомий як люмінофор, що випромінює світло певних кольорів при опроміненні частинками електромагнітного випромінювання. Скандій використовується для сплавів, кераміки та паливних елементів. Метал включено до алюмінієво-скандієвих сплавів, які використовуються у літаках-винищувачах, велосипедних рамах. Його додають до ртутних ламп для створення високоефективного джерела світла, схожого на сонячне. Радіоактивний ізотоп скандій-46 використовується як індикатор при переробці нафти для моніторингу руху різних фракцій.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна могла б замінити російський титан на європейському ринку, сприяючи розвитку цивільної промисловості та передових військових технологій ЄС.

Раніше Фокус писав, що Вашингтон доставив Києву угоду щодо використання українських рідкоземельних ресурсів, але Володимир Зеленський спершу хоче отримати гарантії безпеки США.