Полезные ископаемые и "куча F-16": как США помогут Украине завершить войну, — сенатор (видео)

Украина может получить от США самолеты F-16, ракеты ATACMS, и это защитит от нового нападения РФ, заверил сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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Соединенные Штаты Америки помогут Украине победить Российскую Федерацию, если на украинской территории будут американские бизнес-интересы. В таком случае президента Дональд Трамп будет особенно заинтересован в защите украинцев и поможет свершить войну. О возможности завершения войны и о вступлении в НАТО сенатор Республиканской партии США Линдси Грэм высказался во время Мюнхенской конференции по безопасности 2025

Грэм выступил во время панели вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сначала сенатор заверил, что Путин напал только потому, что у власти в США был не Трамп. После этого объяснил, что благодаря Трампу война РФ завершится. По его мнению, это произойдет тогда, когда Украина и США заключат соглашение о месторождениях полезных ископаемых. Если же после достижения мира Путин снова нападет, то вот тогда украинцев точно примут в НАТО, заявил он.

"Давайте подпишем соглашение о минералах, чтобы привлечь американские бизнес-интересы. Путин не будет понимать, что происходит. Если мы подпишем это соглашение о минералах, Путину конец. Потому что Трамп будет защищать это соглашение и он защитит интересы Америки. Следовательно, эта война закончится, и закончится таким образом, чтобы это не повторилось снова", — сказал Грэм.

Сенатор-республиканец также пояснил, что благодаря мерам Трампа, нового нападения не будет. По его словам, Путин "был бы дураком", если бы на такое решился. Также он пояснил, чтобы уберечься от новых атак, Украину "вооружат до зубов".

"Как сдержать Путина? Вооружить этого парня (Украину) до зубов. Да, дать им кучу F-16. Не несколько, а много. Дать им ракеты ATACMS, дать им танки, потому что они будут драться. Так давайте вооружим этого парня", — прозвучало во время выступления Грэма на Мюнхене-2025.

Линдси Грэм — 69-летний сенатор от Республиканской партии в Конгрессе США. Ранее Фокус писал о его отношении к Украине и мнениях относительно российско-украинской войны. Например, в августе 2024 года он поддержал прорыв ВСУ в Курскую область. Также политик призвал украинцев идти в армию, чтобы защищать государство.

Мюнхен-2025 — детали

Отметим, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля 2025 года. 14 февраля мировые лидеры произнесли первые речи с трибун конференции. Например, вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал поведение Европейского Союза, который якобы отказался от ценностей американцев. Кроме того издание Bild сообщило, что представитель Трампа может объявить о выводе подразделений армии США с баз в ЕС.

Напоминаем, на конференции в Мюнхене выступил представитель Китая, который высказался относительно Тайваня и возможного конфликта с США.