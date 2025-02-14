Корисні копалини і "купа F-16": як США допоможуть Україні завершити війну, — сенатор (відео)

Україна може отримати від США літаки F-16, ракети ATACMS, і це захистить від нового нападу РФ, запевнив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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Сполучені Штати Америки допоможуть Україні перемогти Російську Федерацію, якщо на українській території будуть американські бізнес-інтереси. У такому випадку президента Дональд Трамп буде особливо зацікавлений у захисті українців і допоможе звершити війну. Про можливість завершення війни і про вступ до НАТО сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем висловився під час Мюнхенської конференції з безпеки 2025

Грем виступив під час панелі разом з президентом України Володимиром Зеленським. Спершу сенатор запевнив, що Путін напав лише через те, що при владі в США був не Трамп. Після цього пояснив, що завдяки Трампу війна РФ завершиться. На його думку, це станеться тоді, коли Україна та США укладуть угоду про родовища корисних копалин. Якщо ж після досягнення миру Путін знов нападе, то от тоді українців точно приймуть в НАТО, заявив він.

"Давайте підпишемо угоду про мінерали, щоб залучити американські бізнес-інтереси. Путін не розумітиме, що відбувається. Якщо ми підпишемо цю угоду про мінерали, Путіну кінець. Тому що Трамп буде захищати цю угоду і він захистить інтереси Америки. Отже, ця війна закінчиться, і закінчиться таким чином, щоб це не повторилося знову", — сказав Грем.

Сенатор-республіканець також пояснив, що завдяки заходам Трампа, нового нападу не буде. З його слів, Путін "був би дурнем", якби на таке наважився. Також він пояснив, щоб вберегтись від нових атак, Україну "озброять до зубів".

"Як стримати Путіна? Озброїти цього хлопця (Україну) до зубів. Так, дати їм купу F-16. Не кілька, а багато. Дати їм ракети ATACMS, дати їм танки, тому що вони будуть битися. Тож давайте озброїмо цього хлопця", — пролунало під час виступу Грема на Мюнхені-2025.

Ліндсі Грем — 69-річний сенатор від Республіканської партії в Конгресі США. Раніше Фокус писав про його сталення до України та думки щодо російсько-української війни. Наприклад, у серпні 2024 він підтримав прорив ЗСУ в Курську область. Також політик закликав українців іти в армію, щоб боронити державу.

Мюнхен-2025 — деталі

Зазначимо, Мюнхенська конференція з безпеки відбувається з 14 по 16 лютого 2025 року. 14 лютого світові лідери виголосили перші промови з трибун конференції. Наприклад, віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував поведінку Європейського Союзу, який начебто відмовився від цінностей американців. Крім того видання Bild повідомило, що представник Трампа може оголосити про виведення підрозділів армії США з баз у ЄС.

Нагадуємо, на конференції в Мюнхені виступив представник Китаю, який висловився щодо Тайваню та можливого конфлікту з США.