Віцепрезидент Трампа в Мюнхені може оголосити про виведення військ США з Європи, — Bild
Голова конференції Крістоф Гойсґен сказав журналістам, що Штати чекають від Європи більшого внеску в оборону. Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц також очікує "жорсткої заяви" від США.
Під час триденної Мюнхенської безпекової конференції, яка розпочалася 14 лютого, Віцепрезидент США Джей Ді Венс може оголосити про масове виведення з країн Європи американських військ. Про це сказав голова конференції, німецький дипломат Крістоф Гойсґен, пише Bild.
Гойсґен зазначив, що Сполучені Штати чекають від європейських лідерів вагомішого внеску в галузь оборони.
Кандидат у канцлери Німеччини від консервативної партії "Християнсько-демократичний союз" Фрідріх Мерц також очікує, що віцепрезидент США може зробити "жорстку заяву" на адресу країн Європи під час "Мюнхену-2025", пишуть журналісти. На пресконференції перед початком заходу він заявив, що "ця конференція запам'ятається надовго".
Джей Ді Венс підтверджував, що в Мюнхені торкнеться питання перемовин для завершення війни між Росією та Україною. Він наголошував, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб Північноатлантичний альянс у майбутньому був здатний протистояти викликам.
Перед початком конференції віцепрезидент США зустрівся з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і головою Міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Міністерка зазначила, що захід у Мюнхені є "важливим як ніколи", бо заплановані президентом США Дональдом Трампом переговори з РФ ставлять Європу перед "екзистенційним вибором".
Нагадаємо, 10 лютого ЗМІ писали, що віцепрезидент США Венс зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським під час Мюнхенської безпекової конференції.
В опублікованому 14 лютого інтерв'ю Джей Ді Венс сказав, що США можуть розмістити війська в Україні, якщо президент РФ Володимир Путін не погодиться укласти мир з надійними гарантіями безпеки.
Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин 14 лютого спростував заяву президента США Дональда Трампа про зустріч української делегації з росіянами в Мюнхені.