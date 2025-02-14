"На столі нічого немає": у Зеленського заявили, що зустрічі з росіянами в Мюнхені не буде

Україна наполягає на тому, що спочатку мають відбутись перемовини між Україною та США. Крім того, Європа також має бути учасницею будь-якої "серйозної розмови".

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Зустріч представників України, Росії та США 14 лютого на безпековій конференції у Мюнхені, про яку заявив президент США Дональд Трамп, не відбудеться. Про це журналістам заявив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, повідомив "24 канал".

"Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами. За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", — сказав Литвин.

Він також наголосив, що Україна наполягає на тому, що спочатку має відбутись узгодження позицій з США, а вже потім перемовини з самою РФ.

Журналісти підкреслили, що 14 лютого в Мюнхені американська делегація зустрінеться із Володимиром Зеленським, а ключовою. темою зустрічі стануть саме мирні перемовини з Росією.

Нагадаємо, 13 лютого, Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США на Мюнхенській безпековій конференції.

12 лютого Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.