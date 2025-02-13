Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США у день святого Валентина

Дональд Трамп також заявив, що зустріч з Володимиром Путіним та іншими російськими представниками у Саудівській Аравії "рано чи пізно" відбудеться.

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Завтра, 14 лютого, на безпековій конференції у Мюнхені відбудеться зустріч представників України, Росії та Сполучених штатів Америки. Про це під час пресконференції у Білому домі заявив президент США Дональд Трамп.

"Буде зустріч у Мюнхені завтра. Там буде Росія з нашими людьми. Україна також запрошена, до речі. Я не певен, хто яку країну представлятиме. Але високопосадовці з Росії, України та США будуть там", — сказав Трамп.

Президента США запитали, чи приїде Володимир Путін та інші російські представники до Саудівської Аравії, де він раніше запропонував йому зустрітись. Трамп відповів, що "рано чи пізно" така зустріч відбудеться.

Зазначимо, що Росія не бере участі у Мюнхенській безпековій конференції з 2022 року.

Офіційно про участь російських представників на заході не повідомляли.

Нагадаємо, 13 лютого у Кремлі заявили, що Україна "так чи інакше" братиме участь у мирних переговорах.

12 лютого Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.