"Так чи інакше": у Кремлі заявили, що Україна братиме участь у мирних переговорах

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков говорить, що двосторонній контакт Сполучених Штатів і Росії триватиме, але будуть і перемовини "з залученістю України".

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У Кремлі говорять, що Україна буде брати участь у мирних переговорах, але двосторонній діалог між Москвою та Вашингтоном без Києва також триватиме. Про це, коментуючи розмову президента США Дональда Трампа і президента РФ Володимира Путіна, заявив в інтерв'ю "Першому каналу" прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, передає 13 лютого російське пропагандистське інформаційне агентство "ТАСС".

"Так чи інакше, звичайно ж, Україна братиме участь у переговорах. Буде і двосторонній російсько-американський трек цього діалогу, і трек, який буде пов'язаний із залученістю України", — так речник Путіна відповів на питання про те, чи буде Україна повноцінним учасником перемовин.

Також Пєсков сказав пропагандисту Павлу Зарубіну у відповідь на запитання про ймовірну зустріч президентів у Саудівській Аравії, що деталі цього заходу ще потрібного опрацювати. За словами речника російського президента, вчора домовилися про продовження контактів, а найближчим часом помічники Путіна і Трампа почнуть роботу з організації зустрічі.

Дзвінок Трампа і Путіна: деталі

Нагадаємо, Трамп провів телефонну розмову з Путіним 12 лютого. У дописі в соцмережі Truth Social президент США розповів, що говорив з російським лідером про завершення війни в Україні та початок переговорів.

Після розмови з Путіним Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. З президентом України вони так само обговорили війну та майбутню зустріч української та американської делегацій під час Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого.

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого відреагував на перший дзвінок Трампа Путіну. Він сказав, що не вважає це ознакою того, що Росія була в американського президента в пріоритеті, проте дійсно "це не дуже приємно". Він також зауважив, що за столом перемовин із Росією повинні бути і європейські лідери.