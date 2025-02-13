"Так или иначе": в Кремле заявили, что Украина будет участвовать в мирных переговорах

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что двусторонний контакт Соединенных Штатов и России продолжится, но будут и переговоры "с вовлеченностью Украины".

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В Кремле говорят, что Украина будет участвовать в мирных переговорах, но двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном без Киева также будет продолжаться. Об этом, комментируя разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, заявил в интервью "Первому каналу" пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает 13 февраля российское пропагандистское информационное агентство "ТАСС".

"Так или иначе, конечно же, Украина будет участвовать в переговорах. Будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога, и трек, который будет связан с вовлеченностью Украины", — так спикер Путина ответил на вопрос о том, станет ли Украина полноценным участником переговоров.

Также Песков сказал пропагандисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос о вероятной встрече президентов в Саудовской Аравии, что детали этого мероприятия еще нужно проработать. По словам представителя российского президента, вчера договорились о продолжении контактов, а в ближайшее время помощники Путина и Трампа начнут работу по организации встречи.

Звонок Трампа и Путина: детали

Напомним, Трамп провел телефонный разговор с Путиным 12 февраля. В заметке в соцсети Truth Social президент США рассказал, что говорил с российским лидером о завершении войны в Украине и начале переговоров.

После разговора с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. С президентом Украины они так же обсудили войну и предстоящую встречу украинской и американской делегаций во время Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля отреагировал на первый звонок Трампа Путину. Он сказал, что не считает это признаком того, что Россия была у американского президента в приоритете, однако действительно "это не очень приятно". Он также отметил, что за столом переговоров с Россией должны быть и европейские лидеры.