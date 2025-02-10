Мюнхенська конференція має принести хороші новини: у ГУР відповіли, чи варто чекати миру в Україні (відео)

За словами спікера відомства Андрія Юсова, найближчим часом очікуються важливі події, як-от Мюнхенська конференція з безпеки. Але основні події поки що відбуваються на фронті, "не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати хороших новин".

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов радить не чекати перемоги найближчим часом. Про це він розповів в інтерв'ю YouTube-каналу "Дайджест Блауша".

Андрій Юсов — про те, чи варто чекати миру найближчим часом (з 07:54)

"Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться, і українське політичне, військове керівництво, українські дипломати, зокрема громадський сектор, культурна дипломатія, нерядові громадські організації активно над цим працюють", — сказав він.

За словами спікера ГУР, можна лише погодитися зі словами Трампа про необхідність миру і зупинку війни. Решта — "предмет кропіткої роботи".

Він нагадав, що найближчим часом очікуються важливі події, як-от Мюнхенська безпекова конференція, яка має принести Україні хороші новини. Разом з тим, за його словами, основні події поки що відбуваються на фронті. Юсов радить громадянам і далі допомагати ЗСУ, зокрема за допомогою донатів.

"Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятися не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати хороших новин", — зазначив він.

Він також сказав, що і військові, і дипломати, і суспільство створюють ці новини на своєму рівні. Інтерв'юер також згадав про те, що низка нардепів навіть називають дати: нібито за три місяці вже не буде продовжуватися воєнний стан. Представник ГУР на це відповів, що "могли б ще взяти колоду карт таро, можна було б магічну кулю взяти".

"Я розумію, що і ці народні депутати палко вболівають за долю України, але водночас вони політики та проводять комунікацію з огляду на власні політичні перспективи та мету привернути до себе увагу, — відповів Юсов на запитання, додавши, що відомство орієнтується на реальні факти та офіційні повідомлення. — Коли вони будуть, будемо говорити предметно. Прогнози залишаються тільки прогнозами, навіть коли ми говоримо про синоптиків і прогноз погоди".

Нагадаємо, що українські ППО знищили вночі понад 60 "Шахедів", 22 БПЛА-імітатори були локально втрачені.

Також повідомлялося, що боєць ЗСУ розповів про ремонт техніки на передовій і порятунок "Богдани" під обстрілами.