"На столе ничего нет": у Зеленского заявили, что встречи с россиянами в Мюнхене не будет

Украина настаивает на том, что сначала должны состояться переговоры между Украиной и США. Кроме того, Европа также должна быть участницей любого "серьезного разговора".

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Встреча представителей Украины, России и США 14 февраля на конференции по безопасности в Мюнхене, о которой заявил президент США Дональд Трамп, не состоится. Об этом журналистам заявил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, сообщил "24 канал".

"Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира. И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится", — сказал Литвин.

Он также отметил, что Украина настаивает на том, что сначала должно состояться согласование позиций с США, а уже потом переговоры с самой РФ.

Журналисты подчеркнули, что 14 февраля в Мюнхене американская делегация встретится с Владимиром Зеленским, а ключевой. темой встречи станут именно мирные переговоры с Россией.

Напомним, 13 февраля, Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США на Мюнхенской конференции по безопасности.

12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.