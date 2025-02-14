Якщо РФ не піде на угоду: США можуть розмістити свої війська в Україні, — Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголосив, що на Росію існують економічні та військові інструменти впливу. Він також додав, що Сполучені Штати "хвилює суверенна незалежність України".

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Сполучені Штати Америки введуть проти Росії санкції та, можливо, вживатимуть військових заходів у випадку, якщо президент Російської Федерації Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує Києву довгострокову незалежність. Про це заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс в інтерв'ю Wall Street Journal.

"Існують економічні інструменти впливу, є, звичайно, і військові інструменти впливу", — додав він.

Віцепрем'єр додав, що розглядається варіант відправлення американських військ в Україну в тому випадку, якщо Москва не зможе вести переговори належним чином.

За словами Венса, поки що рано говорити про те, яка частина території країни залишиться в Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. Він наголосив, що ці деталі необхідно буде опрацювати на мирних переговорах. Прокоментувавши майбутні перемовини президентів США Дональда Трампа та Володимира Путіна, віцепрезидент розповів, що "з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей".

"Є безліч формулювань, конфігурацій, але нас хвилює суверенна незалежність України", — зазначив Джей Ді Венс.

Нагадаємо, увечері у середу, 12 лютог у Дональда Трампа була розмова з Володимиром Путіним. Під час розмови вони обговорили російсько-українську війну. Політики погодили перші кроки для завершення бойових дій в Україні. Вони домовились, що команди обох країн починають переговори стосовно війни.

Додамо, що Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США на безпековій конференції у Мюнхені. Він також заявив, що зустріч з Володимиром Путіним та іншими російськими представниками у Саудівській Аравії "рано чи пізно" відбудеться.