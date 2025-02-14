Если РФ не пойдет на сделку: США могут разместить свои войска в Украине, — Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что на Россию существуют экономические и военные инструменты влияния. Он также добавил, что Соединенные Штаты "волнует суверенная независимость Украины".

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Соединенные Штаты Америки введут против России санкции и, возможно, будут принимать военные меры в случае, если президент Российской Федерации Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, которое гарантирует Киеву долгосрочную независимость. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс в интервью Wall Street Journal.

"Существуют экономические инструменты влияния, есть, конечно, и военные инструменты влияния", — добавил он.

Вице-премьер добавил, что рассматривается вариант отправки американских войск в Украину в том случае, если Москва не сможет вести переговоры должным образом.

По словам Венса, пока рано говорить о том, какая часть территории страны останется в России или какие гарантии безопасности США и другие западные союзники могут предложить Киеву. Он подчеркнул, что эти детали необходимо будет проработать на мирных переговорах. Прокомментировав предстоящие переговоры президентов США Дональда Трампа и Владимира Путина, вице-президент рассказал, что "из этого выйдет соглашение, которое шокирует многих людей".

"Есть множество формулировок, конфигураций, но нас волнует суверенная независимость Украины", — отметил Джей Ди Вэнс.

Напомним, вечером в среду, 12 февраля у Дональда Трампа был разговор с Владимиром Путиным. Во время разговора они обсудили российско-украинскую войну. Политики согласовали первые шаги для завершения боевых действий в Украине. Они договорились, что команды обеих стран начинают переговоры относительно войны.

Добавим, что Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, России и США на конференции по безопасности в Мюнхене. Он также заявил, что встреча с Владимиром Путиным и другими российскими представителями в Саудовской Аравии "рано или поздно" состоится.