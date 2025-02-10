Поки без Трампа: віцепрезидент США Венс зустрінеться із Володимиром Зеленським, – CBS News

Венс має намір взяти участь у Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня, на якій президент Зеленський буде очолювати українську делегацію. Водночас про зустріч із Трампом поки що не йдеться.

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Щорічна конференція з питань безпеки стартує у Мюнхені вже 14 лютого: на ній буде присутня низка політиків, серед яких і Джей Ді Венс – відомий політичний та громадський діяч, колишній сенатор та венчурний капіталіст, теперішній віцепрезидент Сполучених Штатів Америки. Під час конференції американський чиновник має намір зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Про це стало 9 лютого з джерел CBS News.

"Віцепрезидент Джей Ді Венс має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня", – йдеться у повідомленні.

Водночас поки що невідомі подробиці щодо того, про що Венс хоче поговорити із Володимиром Зеленським. Також наразі не повідомляють конкретної дати зустрічі політиків.

Варто зазначити, що, попри слова президента США Дональда Трампа про намір зустрітися з українським лідером "вже найближчими днями", поки що про таку розмову не йдеться, пишуть у CBS News.

Мюнхенська конференція з безпеки 2025: що відомо

Нагадаємо, що Мюнхенська конференція з безпеки триватиме з 14 по 16 лютого і збере понад 60 лідерів країн та урядів. Від США на події будуть присутні представники нової адміністрації Білого дому, зокрема і віцепрезидент країни Джей Ді Венс. Також у адміністрації Білого дому раніше анонсували проведення важливих дискусій під час конференції щодо завершення війни в Україні.

Сама програма конференції складатиметься з трьох частин: основної програми, близько 200 супутніх заходів і десятків публічних подій.

Варто також додати, що віцепрезидент Джей Ді Венс раніше виступав за скорочення військової допомоги Україні, поки радники Дональда Трампа Майк Волтц і Кіт Келлог пропонували радикальніше тиснути на Москву у намаганнях завершити війну. Через це у Білому домі трапився розкол, як повідомляв Фокус 5 лютого.

Також раніше стало відомо, що Кіт Келлог хоче відвідати Україну перед Мюнхенською конференцією з безпеки. Американський чиновник має намір приїхати до Києва після 11 лютого, як з’ясував Фокус 3 лютого.