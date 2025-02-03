Спецпредставник Трампа щодо мирних переговорів відвідає Україну найближчим часом, — ЗМІ

За даними інсайдерів, Кіт Келлог планує приїхати до України напередодні Мюнхенської безпекової конференції, яку відвідають також Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

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Генерал Кіт Келлог, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії, може відвідати Київ після 11 лютого, повідомляє NV із посиланням на джерела.

Кілька джерел Radio NV в американських й українських політичних колах повідомили, що спецпредставник президента США найближчим часом планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Інсайдери стверджують, що після цього він візьме участь у перемовинах у Європі та відвідає Мюнхенську безпекову конференцію, яка має відбутися 14-16 лютого. Разом із ним Мюнхен можуть відвідати також Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, спецпредставник президента США мав бути в Києві на початку січня, однак зранку 7 січня скасував візит в Україну. Джерела повідомляли, що поїздку не скасовано остаточно, а відкладено на невизначений час. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив це рішення тим, що адміністрації Трампа потрібно ретельніше підготуватися до консультацій і переговорних процесів.

11 січня Кіт Келлог озвучив свій прогноз щодо припинення війни в Україні. Він заявив, що війну можливо завершити протягом 100 днів.

3 лютого ЗМІ писали про висловлення спеціального представника Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Він заявив, що Володимир Зеленський може пом'якшити свою позицію щодо територій.

Також 3 лютого Фокус з'ясовував, що насправді пропонує Трамп Україні та які натяки можуть ховатися за словами його спецпредставника Кіта Келлога.