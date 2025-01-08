Не останню роль зіграло інтерв'ю Зеленського: нові деталі від ОП щодо візиту Келлога (відео)

Радник Михайло Подоляк назвав перенесення поїздки спецпредставника Кіта Келлога "позитивним сигналом". З його слів, Вашингтон починає дивитись на розв’язану Кремлем війну більш реалістично.

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Стало відомо, що спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант Кіт Келлог відклав свій візит в Україну. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив значення цієї звістки в ефірі телемарафону 7 січня.

Про візит Кіта Келлога — з 18:36

"Це позитивний сигнал абсолютно. Тому що він говорить про те, що у перехідній адміністрації Трампа є вже глибинне розуміння природи цієї війни, глибинне розуміння мотивів РФ. Глибинне розуміння того, що Росію попросити про щось, і вона буде адекватно реагувати — неможливо, і що треба шукати інструменти суттєвого впливу на РФ", — пояснив він.

Зі слів політика, рішення Келлога про перенесення поїздки свідчить, що адміністрація Трампа занурюється в інформацію від розвідок та аналітичних центрів і "більш рельєфно уявляє, що це за війна".

Як наголосив Подоляк, російські чиновники чітко фіксують у своїх заявах, що прагнуть капітуляції клубу Рамштайн. Москва хоче перерозподілу глобальних впливів на свою користь.

"Я думаю, що якраз оце усвідомлення є в пана Келлога, і вони зараз більше реалістично дивляться на те, що треба, і тому будуть готуватись більш, скажімо так, об’ємно до консультацій і переговорного процесу", — повідомив він.

В іншому коментарі в ефірі телемарафону радник голови ОП назвав правильними припущення, що таке рішення пов’язане з нещодавнім інтерв’ю Зеленського та відсутністю бачення у нової адміністрації, з чим заходити у переговорний процес.

Зі слів Подоляка, в останніх інтерв’ю президент чітко пояснював мотивацію Росії та наголошував, що простих рішень немає. Нині адміністрація Трампа занурюється у те, які цілі у Росії, і з’являється усвідомлення, що для дієвої пропозиції потрібно буде натиснути на РФ.

Політик підтвердив, що поки невідомо, коли все ж відбудеться візит, однак це точно буде після інавгурації. Він пояснив, що пропозиція, на яку не буде згодна Росія, не має сенсу. Водночас ворожі вимоги — відмова від територій, претензій за розв’язану війну, від внутрішньої й зовнішньої суб’єктності ("російський світ" всередині та невступ у будь-які союзи або альянси).

"Оце все Росія тримає на потенційному столі переговорів. Безумовно, це не ті позиції, з якими можна за цей стіл сідати. І це абсолютно точно усвідомлюють у США", — додав радник.

Нагадаємо, перенесення візиту Кіта Келлога підтвердив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. З його слів, перші візити представників нової адміністрації США відбудуть вже після інавгурації 20 січня.

Науковець американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк припустив, що мирна угода між Україною і Росією за посередництва США може бути досягнута до Великодня.