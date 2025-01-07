Мирна угода між Україною та Росією може з'явитися вже до Великодня, — Sky News

До Великодня американська сторона напевно запропонує воюючим сторонам якусь угоду, вважає аналітик Yorktown Institute Роберт Кларк. Усе зводиться до того, до яких взаємних поступок готові Україна і Росія.

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Науковий співробітник американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк не відкидає, що мирна угода між Росією та Україною за посередництва Сполучених Штатів Америки може бути досягнута до 20 квітня, до свята Великодня. Про це він розповів Sky News.

За його словами, американська сторона напевно розгляне можливість укладення якоїсь угоди до великого релігійного свята Воскресіння Ісуса Христа.

Усе зводиться до того, вважає експерт, наскільки російський президент Володимир Путін готовий до компромісів, особливо що стосується районів Курської області, а також до яких жертв, на жаль, готовий Володимир Зеленський. Однак ухвалювати рішення, підкреслив аналітик, все одно доведеться Україні, для якої це може бути "неймовірно складно".

Варто зазначити, що новий спецпредставник Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог планував поїздку до столиці України для зустрічі з керівництвом країни на початку січня, однак, як стало відомо, відклав поїздку до Києва до інавгурації президента.

Згідно зі стратегією, запропонованою Келлоггом, Білий дім мав заявити Києву, що той отримуватиме американську зброю лише в тому разі, якщо вступить у мирні переговори з РФ. Зі свого боку, якщо Москва відмовиться від переговорів, Вашингтон посилить підтримку України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп усвідомлює неприпустимість для України капітуляції або заморожування війни. Глава держави зазначив, що новий американський лідер демонструє бажання швидко знайти рішення для врегулювання конфлікту, однак поки що не володіє всією необхідною інформацією.

Видання The Washington Post зазначало, що Україна ризикує програти війну, якщо президент США Дональд Трамп нав'яже невигідну для Києва угоду.