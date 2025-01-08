Не последнюю роль сыграло интервью Зеленского: новые детали от ОП по визиту Келлога (видео)

Советник Михаил Подоляк назвал перенос поездки спецпредставителя Кита Келлога "позитивным сигналом". По его словам, Вашингтон начинает смотреть на развязанную Кремлем войну более реалистично.

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Стало известно, что спецпредставитель новоизбранного президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант Кит Келлог отложил свой визит в Украину. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил значение этого известия в эфире телемарафона 7 января.

О визите Кита Келлога — с 18:36

"Это позитивный сигнал абсолютно. Потому что он говорит о том, что у переходной администрации Трампа есть уже глубинное понимание природы этой войны, глубинное понимание мотивов РФ. Глубинное понимание того, что Россию попросить о чем-то, и она будет адекватно реагировать — невозможно, и надо искать инструменты существенного влияния на РФ", — пояснил он.

По словам политика, решение Келлога о переносе поездки свидетельствует, что администрация Трампа погружается в информацию от разведок и аналитических центров и "более рельефно представляет, что это за война".

Как отметил Подоляк, российские чиновники четко фиксируют в своих заявлениях, что стремятся к капитуляции клуба Рамштайн. Москва хочет перераспределения глобальных влияний в свою пользу.

"Я думаю, что как раз это осознание есть у господина Келлога, и они сейчас более реалистично смотрят на то, что надо, и поэтому будут готовиться более, скажем так, объемно к консультациям и переговорному процессу", — сообщил он.

В другом комментарии в эфире телемарафона советник главы ОП назвал правильными предположения, что такое решение связано с недавним интервью Зеленского и отсутствием видения у новой администрации, с чем заходить в переговорный процесс.

По словам Подоляка, в последних интервью президент четко объяснял мотивацию России и подчеркивал, что простых решений нет. Сейчас администрация Трампа погружается в то, какие цели у России, и появляется осознание, что для действенного предложения нужно будет нажать на РФ.

Политик подтвердил, что пока неизвестно, когда все же состоится визит, однако это точно будет после инаугурации. Он пояснил, что предложение, на которое не будет согласна Россия, не имеет смысла. В то же время враждебные требования — отказ от территорий, претензий за развязанную войну, от внутренней и внешней субъектности ("русский мир" внутри и невступление в любые союзы или альянсы).

"Это все Россия держит на потенциальном столе переговоров. Безусловно, это не те позиции, с которыми можно за этот стол садиться. И это абсолютно точно осознают в США", — добавил советник.

Напомним, перенос визита Кита Келлога подтвердил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, первые визиты представителей новой администрации США состоятся уже после инаугурации 20 января.

Ученый американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией при посредничестве США может быть достигнуто до Пасхи.