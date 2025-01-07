Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог отложил визит в Киев: в МИД отреагировали

Глава МИД Андрей Сибига выразил надежду, что Кит Келлог прибудет в Украину уже после инаугурации Дональда Трампа. По его словам, дипломаты находятся в контакте, чтобы определить временные рамки.

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Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил перенос визита Кита Келлога, спецпредставителя новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России. Об этом сообщает "Мы — Украина".

Ожидается, что первые визиты представителей новой администрации США состоятся уже после инаугурации президента, которая запланирована на 20 января.

"Мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенной новой администрации, руководителей и руководителей, будут происходить в Украине. Для нас встреча и визит генерала Келлога чрезвычайно важны. Я уверен, что эта встреча в свое время состоится. Мы находимся в контакте для того, чтобы четко определить временные рамки для ее проведения и наполнить встречу максимальным содержанием", — отметил Сибига.

Кит Келлог отложил визит в Украину

По данным Reuters, поездка спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога должна была состояться в начале января. В рамках визита в Киев он планировал встретиться с украинскими чиновниками, а также посетить Рим и Париж.

Основной целью поездки журналисты называли "установление фактов", а не активные переговоры.

Почему визит отложили, пока неизвестно. Однако ожидается, что Келлог осуществит свой визит после начала работы новой администрации США.

Напомним, 18 декабря Кит Келлог заявил о том, что Россия и Украина, по его мнению, готовы говорить о мире. По его словам, полномасштабная война напоминает войну на истощение.

По данным The Washington Post, Украина рискует проиграть войну, если президент США Дональд Трамп навяжет невыгодное для Киева соглашение во время мирных переговоров Украины и России.