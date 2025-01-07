Спецпредставник Трампа з питань України і РФ Кіт Келлог відклав візит до Києва: в МЗС відреагували

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив сподівання, що Кіт Келлог прибуде в Україну вже після інавгурації Дональда Трампа. За його словами, дипломати перебувають в контакті, щоб визначити часові рамки.

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Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив перенесення візиту Кіта Келлога, спецпредставника новообраного президента США Дональда Трампа з питань України і Росії. Про це повідомляє "Ми — Україна".

Очікується, що перші візити представників нової адміністрації США відбудуться вже після інавгурації президента, яка запланована на 20 січня.

"Ми дуже сподіваємося, що після інавгурації перші візити вже призначеної нової адміністрації, очільників і керівників, відбуватимуться в Україні. Для нас зустріч і візит генерала Келлога надзвичайно важливі. Я впевнений, що ця зустріч свого часу відбудеться. Ми перебуваємо в контакті для того, щоб чітко визначити часові рамки для її проведення та наповнити зустріч максимальним змістом", — зазначив Сибіга.

Кіт Келлог відклав візит в Україну

За даними Reuters, поїздка спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога мала відбутися на початку січня. У межах візиту до Києва він планував зустрітися з українськими високопосадовцями, а також відвідати Рим і Париж.

Основною метою поїздки журналісти називали "встановлення фактів", а не активні переговори.

Чому візит відклали, наразі невідомо. Однак очікується, що Келлог здійснить свій візит після початку роботи нової адміністрації США.

Нагадаємо, 18 грудня Кіт Келлог заявив про те, що Росія і Україна, на його думку, готові говорити про мир. За його словами, повномасштабна війна нагадує війну на виснаження.

За даними The Washington Post, Україна ризикує програти війну, якщо президент США Дональд Трамп нав'яже невигідну для Києва угоду під час мирних переговорів України й Росії.