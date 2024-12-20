Келлог у Києві: що посланник Трампа говорить про готовність Путіна до миру та чому це насторожує

Майбутній представник адміністрації Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог заявляє про готовність обох сторін до мирного врегулювання. Натомість президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна наразі "недостатньо сильна" задля здійснення тих чи інших дипломатичних кроків. Чим обумовлений певний дисонанс у риториці Києва та Вашингтона, з’ясовував Фокус.

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Президент Володимир Зеленський в ніч на четвер, 19 грудня підтвердив інформацію Reuters про те, що майбутній спецпредставник Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог відвідає Україну ще до інавгурації новообраного президента США. "Ми очікуємо пана Келлога на початку січня і тоді поговоримо, що він має або мав на увазі", — зауважив глава держави, посилаючись на раніше озвучені паном Келлогом ідеї щодо припинення російсько-української війни. Водночас український лідер, висловивши певний скепсис щодо успіху місії пана Келлога, додав: "Якщо чесно, я не вірю, що Путін хоче завершення війни".

Тим часом сам Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, мовляв, вважає, що наразі і Україна, і РФ готові говорити про мир — здебільшого через те, що обидві сторони "виснажені".

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"Після 1 000 днів війни, найбільшої та найдовшої з часів Другої світової, пора вже їй закінчитися. Я вірю, що президент Трамп виконає цю обіцянку, яку він дав Америці та світу", — акцентував Кіт Келлог. Наголосивши на тому, що російсько-українська повномасштабна війна нагадує війну на виснаження, майбутній спецпосланець Трампа резюмував: "Уявіть собі бій у клітці. У вас є два бійці — обидва хочуть зупинитися. Вам потрібен рефері, щоб їх розділити. І, я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити".

Кіт Келлог не став заперечувати, що на початку січня 2025 року планує відвідати Київ і "кілька інших європейських столиць", оскільки наступна президентська адміністрація намагається "якомога швидше покласти край російсько-українській війні".

Між тим команда Дональда Трампа, за словами самого ж новообраного президента США, нині все ще міркує над планом припинення бойових дій в Україні. Водночас майбутній глава Білого дому днями запевнив, що досяг на шляху до миру "деякого прогресу".

Що є основою для проведення паритетних мирних переговорів

Висловивши переконання в тому, що Путін не хоче завершення війни і в зворотне вірять хіба що деякі представники команди Трампа, політолог Володимир Фесенко у розмові з Фокусом констатував: "Наразі певний дисбаланс спостерігається не в готовності до переговорів, а в тому, що Росія усіляко намагається нав’язати переговори на своїх умовах, не припиняючи війни. В цьому є велика проблема і в цьому сенсі слова Зеленського про те, що Україна не готова до дипломатичних кроків — це заклик до західних партнерів. Суть цього заклику полягає в тому, щоб спочатку Україна була посилена у військовому плані, а вже після цього стартували переговори. Тобто, мова про те, щоб не ставити віз попереду коня, а діяти з погляду вирівнювання ситуації".

Якщо дещо абстрагуватися від позиції США, зауважує політолог, можна припустити, що "більш-менш паритетні переговори" можуть розпочатися лише тоді, коли вдасться зупинити ворога на полі бою, що є ключовою переговорною передумовою. Відштовхуючись від цієї тези, експерт зазначає: "Щоби ця передумова стала реальністю, зусиль наших західних партнерів недостатньо. Зараз потрібна максимальна концентрація всередині країни і, можливо, нова тактика на Сході. Саме це зараз має бути завданням номер один. Тому деяким нашим політикам не про вибори необхідно думати, а про те, як зупинити ворога і приблизити у такий спосіб завершення війни".

Моделюючи ситуацію стосовно діяльності майбутнього спецпредставника Трампа по російсько-українській війні, Володимир Фесенко зауважив наступне: "Місія Келлога, так чи інакше, буде продовжуватися і Україна не зможе відмовитися від пропозицій щодо переговорів, адже в інакшому випадку ми ризикуємо втратити американську допомогу".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи зможе офіційний Київ в такій ситуації поєднувати гнучкість і принциповість, політолог резюмував: "Принаймні поки що Україні це вдається. Тут в якості наочного прикладу можна навести нещодавнє інтерв’ю Зеленського Le Parisien, під час якого він, дуже реалістично оцінивши воєнну ситуацію, сказав, що Україна сьогодні не має сил повернути окуповані території. Це — приклад гнучкості та принциповості, адже це є опосередкованим сигналом про готовність до припинення вогню по лінії фронту, без визнання водночас окупованих територій російськими. Ще один свіжий приклад стосується скорочення армії. Так, каже Зеленський, ми готові до переговорів, але для нас неприпустимим є роззброєння, оскільки головна гарантія безпеки для нас на майбутнє — це сильна та потужна армія, особливо якщо не буде членства в НАТО".

Зеленський стверджує, що Україна готова до переговорів, але для країни неприпустимим є роззброєння Фото: Скрін відео

Загалом, на думку Володимира Фесенка, наразі Київ та Москва фактично синхронно підвищують ставки і Україна повсякчас демонструє, що не бажає домовлятися на умовах РФ. Саме в цьому, переконаний політолог, і криється ключовий сенс останніх заяв президента Зеленського щодо припинення війни. Водночас, зауважує експерт, на тлі помітного переговорного процесу США з Україною ми не бачимо якихось заяв і вимог з боку Сполучених Штатів до Росії, "і це дуже насторожує".

На підставі чого команда Трампа змінюватиме свою позицію щодо мирного процесу

Відзначивши певний змістовний дисонанс в заявах Зеленського з одного боку і представників обраного президента США — з іншого, політолог Дмитро Левусь у розмові з Фокусом акцентував: "Цей дисонанс днями дуже вірно пояснив Зеленський, зазначивши, що у пана Трампа наразі немає повного доступу до інформації, наприклад, від ЦРУ, Пентагону, дипломатичних каналів, тощо. Власне, цей факт певною мірою і визначає нинішні заяви, які лунають із вуст того ж таки Келлога. Ну, і знову ж таки, тут очевидним є непереборне бажання трампівської команди схопити тут і зразу собі здобуток по припиненню російсько-української війни".

На переконання експерта, реалізувати вищезазначене прагнення Дональду Трапму не вдасться: "Тлумачення свіжих заяв Пєскова, а також відомого своїм хамством заступника міністра закордонних справ РФ Рябкова щодо можливостей завершення війни свідчать про спекулятивні ігрища Москви на бажанні Трампа швидко поставити крапку в цій історії. Адже подивіться, Пєсков, наприклад, заявляє, що найкращий метод досягти цілей "СВО" — це переговори".

Хай там як, але реальність, вважає Дмитро Левусь, неодмінно внесе свої корективи в позицію Трампа, а відтак і пана Келлога. "Те, що майбутній представник США по Україні та РФ наразі намагається віднайти якісь позитивні знаки з боку країни-агресорки, добре, але заява пана Келлога про готовність Росії до переговорів — не просто оптимістична, а оптимістично щедро перебільшена".

Щодо свіжих заяв Зеленського, то політолог вважає, що чинний глава держави "правдами і не правдами" намагається добитися від Заходу посилення Києва у військовому плані з тим, щоби у Російської Федерації не було можливості диктувати свої переговорні умови, не припиняючи водночас бойових дій і руйнуючи цивільну інфраструктуру України. Попередньо розділивши думку президента України стосовно того, що Путін насправді не хоче припинення війни, політолог додав, мовляв, Кремль, допоки у Трампа не увірветься терпець, "буде водити маніпулятивно-провокаційні хороводи з Келлогом" та іншими представниками майбутньої адміністрації президента США.