Якомога швидше зупинити бойові дії: у січні в Київ приїде представник Трампа, — ЗМІ

Джерела розповіли, що команда республіканця готує маршрут з зупинками в кількох європейських столицях. Генерал-лейтенант Кіт Келлог зустрінеться й з українськими високопоставленими керівниками.

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Представник новообраного президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог вирушить до Києва та кількох інших європейських столиць на початку січня. Про це з посиланням на два джерела 17 грудня повідомили у Reuters.

У виданні зазначили, адміністрація республіканця прагне якомога швидше зупинити бойові дії в Україні. Келлог, як очікується, буде виконувати функції спеціального представника Трампа в Україні та Росії. Однак, зі слів джерел, відвідувати Москву він поки не планує.

Натомість Келлог здійснить візит у Київ, де зустрінеться з високопоставленими керівниками. Водночас його команда працює над організацією зустрічей з лідерами й в інших столицях Європи. Зокрема, за даними ЗМІ, йдеться про Рим і Париж. Один з неназваних співрозмовників зауважив, що планування ще не завершене, тому маршрут може змінитись.

Повідомляється, що зустрічі будуть зосереджено на встановленні фактів від імені адміністрації Трампа, а не активних переговорах. Поїздка має розпочатись після Нового року. Журналісти підкреслили, що це демонструє терміновість зусиль республіканця задля припинення війни.

Представники посольств України, Італії та Франції у Вашингтоні не прокоментували інформацію. У виданні додали, що численні плани завершення війни, запропоновані союзниками й радниками Трампа, передбачають поступки великими частинами територій на користь Росії.

Нагадаємо, у Bloomberg повідомили, що новообраний президент США Дональд Трамп може підтримувати ідею, щоб РФ отримала законні права на окуповані українські території.

16 грудня Трамп заявив про занижені втрати внаслідок війни в Україні та самі лиш "руїни" на захоплених Росією територіях.