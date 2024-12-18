Как можно скорее остановить боевые действия: в январе в Киев приедет представитель Трампа, — СМИ

Источники рассказали, что команда республиканца готовит маршрут с остановками в нескольких европейских столицах. Генерал-лейтенант Кит Келлог встретится и с украинскими высокопоставленными руководителями.

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Представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог отправится в Киев и несколько других европейских столиц в начале января. Об этом со ссылкой на два источника 17 декабря сообщили в Reuters.

В издании отметили, администрация республиканца стремится как можно скорее остановить боевые действия в Украине. Келлог, как ожидается, будет выполнять функции специального представителя Трампа в Украине и России. Однако, по словам источников, посещать Москву он пока не планирует.

Зато Келлог совершит визит в Киев, где встретится с высокопоставленными руководителями. В то же время его команда работает над организацией встреч с лидерами и в других столицах Европы. В частности, по данным СМИ, речь идет о Риме и Париже. Один из неназванных собеседников отметил, что планирование еще не завершено, поэтому маршрут может измениться.

Сообщается, что встречи будут сосредоточены на установлении фактов от имени администрации Трампа, а не активных переговорах. Поездка должна начаться после Нового года. Журналисты подчеркнули, что это демонстрирует срочность усилий республиканца для прекращения войны.

Представители посольств Украины, Италии и Франции в Вашингтоне не прокомментировали информацию. В издании добавили, что многочисленные планы завершения войны, предложенные союзниками и советниками Трампа, предусматривают уступки большими частями территорий в пользу России.

Напомним, в Bloomberg сообщили, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может поддерживать идею, чтобы РФ получила законные права на оккупированные украинские территории.

16 декабря Трамп заявил о заниженных потерях в результате войны в Украине и одних лишь "руинах" на захваченных Россией территориях.