Трамп заявил о "незначительном успехе" в переговорах по завершению войны, детали (видео)

Избранный президент США заявил, что дело в вопросе завершения войны РФ против Украины продвигается "тяжело", а число погибших в войне продолжает оставаться высоким.

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил о достижении "незначительного прогресса" в вопросе завершения войны РФ против Украины. Об этом политик заявил в своем незапланированном выступлении для журналистов во Флориде.

Выступление Трампа

"Мы пытаемся остановить ужасную войну, которые сейчас происходят в Украине. У нас есть незначительный прогресс, но это сложно", — сказал Трамп.

Избранный президент США говорит, что число погибших солдат со стороны Украины и РФ является "астрономическим" и добавляет, что "не видел ничего подобного в своей жизни".

"Я получаю отчеты каждую неделю, и это число не уменьшается. Никто не видел ничего подобного раньше", — отметил избранный глава США, добавив, что получил от Украины "сигналы" о желании достичь урегулирования "конфликта между РФ и Украиной".

Также Трамп подчеркнул, что его команда "активно работает" над этим вопросом, и впоследствии намерен "сконтактировать с лидерами Украины и России" по вопросу прекращения войны.

Напомним, Фокус писал, почему Трамп не спешит обнародовать окончательную стратегию по завершению войны между РФ и Украиной. Эксперты убеждены, что это связано с пониманием Трампа сложности ситуации, а потому он может готовить себе "пути отхода".

Также мы рассказывали, что в случае нежелания лидера РФ Владимира Путина прекратить войну против Украины, то Трамп начнет "бомбить" экономику РФ. Аналитики считают, что новый глава Белого дома усилит давление на Москву, поставив в ультимативной форме условия прекращения военных действий в Украине.