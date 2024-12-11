Аналитики полагают, что новый глава Белого дома усилит давление на Москву, поставив в ультимативной форме условия прекращения военных действий в Украине.

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На фоне продолжающегося военного конфликта в Украине Россия сталкивается с нарастающими экономическими трудностями, что значительно ослабляет ее позиции на мировой арене. Ситуацию усугубляет приход к власти в США Дональда Трампа, который хоть и неоднократно высказывался о намерениях завершить войну в Украине, может поставить ультиматум Москве, что ударит по экономическому потенциалу РФ. Об этом говорится в материале The Telegraph.

После победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году в Кремле ожидали смягчения внешнеполитического курса США, что сопровождалось оптимистическими настроениями. Однако в течение своего президентского срока Трамп ввел более 40 пакетов санкций против России, значительно усилив экономическое давление.

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Эти меры включали ограничения на доступ к западным технологиям, удары по ключевым секторам, таким как энергетика и финансы, а также изоляцию отдельных банков и компаний. В результате российская экономика столкнулась с системным кризисом: экспорт нефти сократился вдвое, а поступления в бюджет не покрывают военные расходы, которые потребляют до 10% ВВП.

С приближением новых президентских выборов в США Кремль рассчитывал на дестабилизацию американской демократии, которая могла бы ослабить глобальное лидерство Вашингтона. Однако этого не произошло. Успехи Трампа в укреплении экономической мощи США и его ультимативный подход к международной политике грозят новыми вызовами для Москвы.

От санкций к стратегическому давлению

Политический аналитик Антон Барбашин из Riddle Russia отмечает, что позиция Трампа не оставляет сомнений: если Россия попытается затянуть конфликт, экономические меры будут ужесточены, а санкционная политика усилится.

По его словам, в Кремле ожидают, что Трамп поставит ультиматумы и Киеву, и Москве. Например, если украинский президент Владимир Зеленский не согласится на мирные условия, США прекратят всю военную помощь; если же Путин не будет уступчив, Вашингтон усилит военную помощь и начнет "ковровые бомбардировки российской экономики".

Таким образом, полагают эксперты, в случае возвращения Трампа на пост президента давление на Россию только усилится. Новый глава Белого дома может предъявить жесткие требования как Москве, так и Киеву, добиваясь скорейшего завершения конфликта на условиях, выгодных США. Это ставит Кремль перед сложным выбором — продолжать войну на фоне растущей изоляции или идти на уступки в рамках мирных переговоров.

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