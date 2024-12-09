Трамп без плана: почему республиканец не спешит обнародовать окончательную мирную стратегию

После недавней встречи в Париже Зеленский и Трамп озвучили ряд заявлений, касающихся человеческих потерь в российско-украинской войне, а также путей, которые могут привести к миру. Почему заявления украинского и американского лидеров в определенной степени расходятся, и станет ли республиканец главным коммуникатором между Киевом и Москвой, выяснял Фокус.

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На днях в столице Франции состоялась торжественная церемония открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам). Грандиозное действо посетили около полусотни глав государств, в том числе президент Владимир Зеленский и новоизбранный лидер США Дональд Трамп. Им удалось провести короткие переговоры при посредничестве хозяина мероприятия Эмманюэля Макрона. При этом, по информации американского портала Axios, подобный контакт мог и не состояться, поскольку Трамп сначала якобы отказывался встречаться с Зеленским. Однако, как сообщается, господин Макрон приложил максимум усилий, чтобы убедить будущего президента США пойти на беседу в формате троих, и в этом преуспел. Один из источников Axios подчеркнул: переговоры без переводчиков и других свидетелей, длившиеся около 35 минут, прошли "хорошо и плодотворно".

Хорошей и продуктивной назвал встречу и Владимир Зеленский. По его словам, "президент Трамп, как всегда, настроен решительно". Глава государства, заверив, что все участники трехсторонних переговоров выразили желание положить конец конфликту "как можно быстрее и справедливее", добавил, что сейчас как никогда актуальна формулировка "мир через силу".

"Я сказал, что нам нужен справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат через несколько лет, как они уже это делали", — резюмировал Владимир Зеленский.

Почему военная арифметика Зеленского и Трампа отличаются

Несколько позже встречу прокомментировал и Дональд Трамп. В частности, в соцсети Truth Social республиканец написал, что теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад "сбежал из своей страны", а "его покровительница Россия, Россия, Россия во главе с Путиным, больше не заинтересована в его защите". По мнению Трампа, Москва "потеряла всякий интерес к Сирии из-за Украины". Отдельно избранный президент США подчеркнул, что "Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить это безумие", и призвал "немедленно прекратить огонь и начать переговоры".

"Слишком много жизней теряется, слишком много семей разрушается, и если так продолжится, то это может перерасти в нечто гораздо большее и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Пришло время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" — подчеркнул Трамп. Он также отметил, что украинцы "бессмысленно потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей".

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, которые погибли на поле боя", — предельно оперативно прокомментировал заявление Трампа Владимир Зеленский. При этом он уточнил, что за время войны помощь была оказана 370 тысячам раненых военных, половина из которых возвращается на фронт. Таким образом, исходя из этих данных, общее количество погибших и раненых украинских воинов действительно может составлять около 400 тыс. человек.

Что касается потерь России, то Трамп высказался о них так: "Около 600 тысяч российских солдат лежат ранеными или мертвыми в войне, которая никогда не должна была начинаться и может продолжаться вечно". В то же время, по словам Зеленского, обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч человек. Это 198 тысяч убитых и более 550 тыс. раненых.

Трамп и Зеленский озвучили разные цифры потерь Украины на войне

Как у Путина восприняли мирные призывы Трампа

В РФ отреагировали на призыв Трампа относительно российско-украинской войны. В частности, путинский спикер Песков отметил следующее: "Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским. Президент Путин неоднократно говорил о том, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует мирные инициативы, исходящие прежде всего от стран Глобального Юга, наших партнеров по БРИКС — Китая, Индии, Бразилии, ЮАР, а также работающих на гуманитарном треке Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Саудовской Аравии".

По словам Пескова, позиция России по Украине "хорошо известна", а "условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года". В июне, напомним, глава Кремля заявлял, что для переговорного старта, среди прочего, ВСУ должны быть полностью выведены со всей территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Отдельно Песков подчеркнул, что "от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина", а "для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить этот свой декрет", введенный осенью 2022 года, который запрещает вести переговоры с Путиным. Кроме этого, пресс-секретарь Путина отметил, что приведенные Дональдом Трампом цифры о потерях с обеих сторон "изложены в украинской трактовке", тогда как "реальные цифры потерь совсем другие". Какие именно — кремлевский спикер не уточнил.

Действительно ли Трамп включил задний ход в вопросе мирного урегулирования

Предварительно отметив, что Дональд Трамп начал играть роль "главного по миру" еще до того, как стал избранным президентом США, политолог Олег Саакян в разговоре с Фокусом констатировал: "Сейчас же ситуация развивается в обратном направлении, ведь последние его (Трампа. — Ред.) заявления свидетельствуют о понимании всей сложности ситуации и он использует все, чтобы у него осталось поле для определенных маневров. Это, прежде всего, проявляется в том, что команда Трампа не объявляет своего четкого плана завершения российско-украинской войны. Кроме того, свежие заявления Трампа свидетельствуют, что то, что он колеблется и, более того, готовит пути отхода в вопросе достижения быстрого мира".

Подчеркнув, что пока Трамп все еще остается в образе главного по миру, эксперт резюмировал: "С учетом того, что позиция Трампа начинает калиброваться согласно контексту, Украине крайне важно работать с так называемой коалицией решительных стран, а также формировать пакеты рациональных и прагматичных аргументов, которые наглядно демонстрировали бы, почему попытки договориться с Россией за счет Украины являются катастрофическими, в том числе для США. Кроме того, чрезвычайно важно сотрудничество с американским истеблишментом и обществом с тем, чтобы гарантировать дальнейшую поддержку Украины после возвращения в Белый дом Трампа".

После возвращения Трампа в Белый дом можно ожидать различных поворотов событий Фото: Открытые источники

По убеждению политолога, у Киев сейчас есть "и пряники, и кнуты с разных сторон", которые позволяют предельно эффективно работать на американском направлении.

При этом важнейшим нюансом, считает эксперт, является то, что от Украины сейчас будет зависеть гораздо больше, чем это было за годы правления в США демократов. "У Джо Байдена была четкая, структурированная собственная политика, которая не всегда нравилась Украине по объективным причинам, в частности, из-за ее нерешительности. Что же касается Трампа, то здесь мы имеем полную стратегическую неопределенность, которая несет за собой немало рисков и вызовов", — аргументирует Олег Саакян.

От каких факторов будет зависеть "мирная" линия Трампа

В свою очередь политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом акцентирует: "То, что Трамп, после того, как начнет постепенно входить в курс дел и углубляться в основы хитросплетений внешнеполитической системы и менять риторику с агитационной на государственную, было вполне очевидно. Поэтому, в этом контексте определенная коррекция его позиции не выглядит слишком странной и свидетельствует, что он сейчас все больше понимает все сложности решения российско-украинской войны. При этом отдельные советники Трампа добавляют оттенков реалистичности и прагматизма к его картине видения ситуации".

Изрядно на видение Трампа, считает политолог, влияет общение с Зеленским, а также с россиянами, "которое, скорее всего, происходит через косвенные контакты". Таким образом, констатирует Олег Постернак, Трамп уже осознает чрезвычайно сложный характер российско-украинской войны, которая является не просто конфликтом двух государств за территории, а обусловлена целым рядом исторических, этнических и других стереотипов.

"В любом случае Украина не должна создавать иллюзий относительно Трампа, потому что когда я читаю сообщения о том, что у Трампа в Париже был синий костюм и желтый галстук и это для нас хороший знак, то мне хочется не просто смеяться, но и покрутить указательным пальцем у виска. Этот дикий инфантилизм наверное только в Украине может найти какое-то объективное объяснение, но точно, что не в мире в целом", — отмечает политолог. В целом, по его убеждению, Трамп в дальнейшем чрезвычайно осторожно будет комментировать российско-украинскую войну, "что уже бросается в глаза в его свежем интервью NBC" (видео) , во время которого, в частности, отвечая на вопрос журналистки о том, стоит ли Украине рассчитывать на уменьшение военной помощи, избранный президент США сказал дословно следующее: "Возможно. Конечно".

Подобного рода маневренная позиция, убежден Олег Постернак, является очень удобной для Трампа до тех пор, пока он окончательно не объявит свою мирную инициативу от "А" до "Я". Кроме того, эксперт считает, что Трампу пока достаточно трудно что-то предложить Путину, чтобы тот сел за стол переговоров, "поскольку вопрос политики давления на РФ требует кристаллизации от новой американской администрации". Иначе говоря, Трамп должен четко понимать, каким образом надавить на Путина: нефтяными инструментами, угрозами ударов по Москве или предоставлением Украине еще большего количества оружия и тому подобное.

Сейчас же для Трампа главное, констатирует эксперт, усадить Украину и Россию за переговорный стол с тем, чтобы выжать из этого максимальный пиар-эффект, наглядно продемонстрировав, "какой он крутой мировой лидер". К тому же то, каким в дальнейшем будет трамповское движение к миру в Украине, заключает политолог, будет зависеть, прежде всего, от тактики Путина и конкретных обстоятельств, которые сложатся по состоянию на старт переговоров.

Между тем New York Post взяла у Дональда Трапа интервью после его прибытия из Парижа. В разговоре с изданием избранный президент США заявив, что "Путин должен подумать, что он проиграл", добавил, мол, сейчас формулирует концепцию того, как закончить эту "бессмысленную войну".