Украина без НАТО: сможет ли Лавров продать Трампу украинскую капитуляцию и что делать Киеву

Министр иностранных дел России Лавров заявляет, что ключевым принципом, который будет побуждать Москву к мирным переговорам является внеблоковый статус Украины. Согласится ли Запад, в частности администрация Дональда Трампа на это условие РФ, и каким образом в таких условиях действовать Киеву, выяснял Фокус.

Глава росМИД Сергей Лавров в полуторачасовом интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, среди прочего заявил, что Москва, мол, готова к мирным переговорам на основе соглашений, достигнутых весной 2022 года в Стамбуле.

"Ключевой принцип — это внеблоковый статус Украины", — сказал Лав ров, фактически продублировав ранее озвученный тезис Путина, который также называл одним из главных условий возобновления мирных переговоров полный отказ Киева от евроатлантического курса. Весьма показательно, что Карлсон уточнил у Лаврова: "То есть, никакого НАТО?". "Никакого НАТО! А также никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск", — ответил на это министр иностранных дел РФ.

Между тем, приглашение в НАТО является одним из пунктов "плана победы" президента Владимира Зеленского. Зато советники новоизбранного президента США Дональда Трампа публично и частным образом выдвигают свои варианты прекращения российско-украинской войны, но ни один из них не предусматривает членство Киева в Североатлантическом Альянсе в ближайшем будущем.

В частности, будущий спецпосланник по Украине и России Кит Келлог настаивает на заморозке конфликта по сложившейся линии фронта. При этом Вашингтон, согласно его плану, должен обеспечить Украине возможность "вести переговоры с позиции силы", что, по мнению экспертов, будет предусматривать дополнительную и существенную военную поддержку. Переговоры о вступлении Украины в НАТО при этом будут отложены минимум на 10 лет.

В свою очередь глава Национальной разведки США во времена первой каденции Трампа Ричард Гренелл выступил за создание так называемых автономных зон на востоке Украины, отметив при этом, что членство Украины в НАТО не отвечает интересам США. Ну, и, наконец, будущий вице-президент Джей Ди Вэнс предлагает создание демилитаризованной зоны за существующей линией противостояния, которая будет "чрезвычайно сильно укреплена" с тем, чтобы предотвратить возможное вторжение России в будущем. Членство Украины в Альянсе так называемый план Ди Вэнса не предусматривает.

Каким образом Москва пытается "продать" Трампу капитуляцию Украины

Акцентировав на том, что Лавров, ретранслируя позицию Путина, по сути требует от Украины отказаться вообще от любого сотрудничества с Западом в военной сфере, политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом отмечает:"Глава российского МИД требует от независимой страны не просто отказаться от указанного на конституционном уровне евроатлантического курса, а еще и указывает, мол, никаких иностранных баз в Украине и тому подобное. Таким образом, фактически он настаивает на необходимости разрыва Киевом всех связей с западными партнерами в военном секторе. Очевидно, что аппетиты россиян в дальнейшем будут только расти и они будут требовать сокращения ВСУ, ограничения военно-технического сотрудничества, например, эмбарго на поставки оружия, ну и так далее".

По убеждению эксперта, несмотря на демонстративные территориальные прихоти, на самом деле Москву гораздо больше волнует организация внутренней жизни непосредственно в Украине, что априори предполагает ограничение украинского суверенитета: "Не вступление Украины в НАТО — это такая вещь... Мы туда пока не вступаем, потому что нас никто и не приглашает. Но дело в том, что требования РФ касаются не только внешних вопросов. Россияне прямо заявляют о необходимости отмены ограничений для Московского патриархата, русского языка и тому подобное. Следует осознавать, что на самом деле их не столько русский язык интересует, сколько возможность в будущем использовать этот вопрос для очередной агрессии. То есть, они пытаются разложить ловушки заранее".

Вопрос НАТО, считает Петр Олещук, на самом деле в данной ситуации является производным: "Вступление Украины можно откладывать на 10-20 лет, не суть. Россиян интересует вовсе не вступление Украины в НАТО, а ее — Украины — полный захват. А не вступление Украины в НАТО является ничем иным, как важным элементом этого захвата. И если на Западе, в том числе и в США, этого не понимают, это очень и очень обидно. Но они вынуждены это понять в конце концов, поскольку не только Лавров об этом говорит. В последнее время пошел настоящий вал хамских требований со стороны различных россиян. В этом контексте можно вспомнить интервью российского олигарха Малофеева газете Financial Times, а также заявления Кадырова, что, мол, если Трамп мужчина, то он выполнит свое обещание и завершит войну. Теперь к этому хору добавился еще и голос Лаврова. То есть, идет массированное давление со стороны РФ на Трампа, чтобы под предлогом завершения войны протолкнуть капитуляцию Украины".

В сложившихся условиях, убежден Петр Олещук, Украина должна выкрутить ситуацию таким образом, чтобы россияне публично и открыто отвергли мирные предложения Трампа, как об этом говорил, например, вышеупомянутый Малофеев.

"Когда Москва скажет четкое "Нет" мирным начинаниям Трампа, ситуация может измениться в нашу пользу. Да, Трамп, возможно, и не заинтересован в том, чтобы отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины, но превращать Украину в "малый Афганистан", как он пугал своих граждан, видимо, тоже не желает. Поэтому, повышая максимально ставки и требуя чего-то нереального, россияне, как по мне, скорее уменьшают вероятность реальных договоренностей с новой американской администрацией", — заключает эксперт, предполагая, что со своими максималистскими требованиями россияне, в конце концов, наоборот "надорвутся".

К какому провокационному шагу уместно прибегнуть Украине

В том, что официальный Киев, не обращая особого внимания на громкие заявления Лаврова, должен продолжать продвигать свою линию и подходы убежден эксперт-международник, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь.

"Украина — суверенное государство, в Конституции которого черным по белому написано о евроатлантической интеграции и никто не может что-то нам навязывать извне. Такой линии должна придерживаться украинская власть, какой бы вой ни стоял на болотах. Более того, во время непосредственных переговоров мы должны обращать внимание наших партнеров на абсурдность ситуации. Например, можно, напоминая о том, что перед полномасштабным вторжением РФ требовала, чтобы НАТО ушло к границам 1997 года, требовать реализации "хотелок" Кремля именно по такой формуле, чтобы это касалось не только отказа Украины от НАТО, но и конкретно затрагивало интересы других государств. Понятно, что это определенная провокация, которая не может быть официальной позицией, но это тот прием, который можно и нужно постоянно использовать", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Когда таким образом довести ситуацию до абсурда, констатирует Дмитрий Левусь, "все зашевелятся, заставляя Россию засунуть, куда следует слишком раскатанную губу".

Украина, отмечает аналитик, должна твердо оставаться на своих позициях, тем более, что Российская Федерация, "у которой не так много времени", кроме радикальных требований, непременно прибегнет и к радикальным действиям, которые отменят представление Запада и Трампа, в частности, о том, что с ней можно о чем-то договориться цивилизованным способом. В качестве примера таких действий эксперт приводит историю с "Орешником" , прогнозируя, что это лишь одно из звеньев в цепи вероятных действий РФ.

Моделируя реакцию Трампа на требование РФ относительно нейтрального статуса Украины, Дмитрий Левусь подчеркнул, мол, даже то, что в так называемых мирных планах новоизбранного президента США также говорится как минимум о десятилетней отсрочке этого вопроса, вовсе не означает, что это является "железобетонной и неизменной" позицией Соединенных Штатов. И весомую роль здесь, предполагает эксперт, могут сыграть украинские предложения, касающиеся того, что подразделения ВСУ могут заменить войска США в Европе после войны. Назвав данный кейс, выполнением стратегических мечтаний Дональда Трампа о том, что Европа сама должна больше заниматься собственной безопасностью, политолог резюмировал, что старый-новый глава Белого дома вполне может принять такую инициативу президента Зеленского.